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Politika
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Erdoğan: "Bırakın araç gereç gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi, Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur."
Erdoğan: "Bırakın araç gereç gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi, Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur."
POLİTİKA
HABERLERİ
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15.01.2020 14:57 |
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Erdoğan: "Bırakın araç gereç gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi, Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur."