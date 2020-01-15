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  4. Erdoğan: "Bırakın araç gereç gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi, Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur."

Erdoğan: "Bırakın araç gereç gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi, Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur."

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Bırakın araç gereç gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi, Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur."


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