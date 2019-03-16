Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Birileri seçimlerde farklı sonuçlar çıksın Türkiye tökezlesin diye ellerini ovuşturuyor. Gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki CHP gibi partiler amaçlarını ulaşmak için teröristlerle iş birliği yapmaktan çekinmiyorlar. Ülkemiz bu seçimlerden daha güçlü bir şekilde çıkacak. Onlar da kaçacak delik arayacaklar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu mitinginde halka hitap etti. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy için vatandaşlardan destek isteyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“31 Mart’ın ardından önümüzde 4 buçuk yıllık kesintisiz icraat dönemi olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Yıldırım, Zeytinburnu İlçe Başkanlığı’nda da Ömer kardeşim, 5 yıl onların da başkanlık görevi var. El ele vereceğiz. İstanbul’da Binali bey ve Zeytinburnu’nda da Ömer kardeşim. İnşallah güçlü olarak İstanbul’umuzu el ele ayağa kaldıracağız. Seçimlerden sonra çok daha süratli ve kararlı adımlarla ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Bunun için size ihtiyacımız var. Birileri seçimlerde farklı sonuçlar çıksın Türkiye tökezlesin diye ellerini ovuşturuyor. Gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki CHP gibi partiler amaçlarını ulaşmak için teröristlerle iş birliği yapmaktan çekinmiyorlar. Ülkemiz bu seçimlerden daha güçlü bir şekilde çıkacak. Onlar da kaçacak delik arayacaklar.”