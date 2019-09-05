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Erdoğan: Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var, ama benim elimde olmasın, beni bunu kabul etmiyorum

05.09.2019 02:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de nükleer silahlara sahip olması gerektiğini söyledi. Sivas'ta konuşan Erdoğan, "Birilerinin elinde nükleer başlıklık füze var, bir tane iki tane değil. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum" dedi.

Erdoğan: Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var, ama benim elimde olmasın, beni bunu kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nükleer güce sahip ülkelerin, Türkiye'nin nükleer silahlara sahip olmasını yasaklamalarının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Sivas'ta Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda konuşan Erdoğan, "Birlerinin elinde nükleer başlıklı füze var, bir tane iki tane değil … Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum" dedi.

Türkiye, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasını 1980'de imzaladı.

Türkiye ayrıca, her türlü nükleer infilakı yasaklayan Kapsamlı Nükleer Test Yasağı Anlaşması'na da 1999'da imza attı.

Erdoğan, nükleer silahlarla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok, hepsinde var. Hatta isim vermeyeceğim. Bir tanesi şu anda cumhurbaşkanı değil, ziyarete gittiğimde bana dedi ki, 'Bize böyle böyle diyorlar, benim elimde şu anda 7 bin 500 kadar nükleer başlıklı var ama Rusya'nın Amerika'nın elinde 12 bin 500, 15 bin nükleer başlıklı füze var, ben de yapacağım' dedi."

"Şimdi hale bakın, onlar nerede, neyin yarışını yapıyor, bize de ne diyorlar? 'Sakın ha sen yapma' diyorlar. Yanı başımızda İsrail. Var mı? Var. Ve bütün her şeyiyle onunla korkutuyor. Değerli kardeşlerim biz şu anda çalışmamızı yürütüyoruz."

Analistler İsrail'in oldukça büyük nükleer mühimmat deposuna sahip olduğunu söylüyor ama İsrail nükleer silah konusundaki politikasını muğlak bırakıp, nükleer güce sahip olduğu söylemlerini ne teyit ediyor, ne de reddediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nato ve ABD'nin uyarılarına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasıyla da ilgili konuştu.

Erdoğan, "S-400 olayı oldu kıyamet kopardılar 'almayacaksın'. Niye almayacağız? Adı üzerinde S-400 nedir? Savunma sistemi, taarruz değil, yani bize savunma sistemini bile almayı engelliyorlar. Aldık ve inşallah Nisan'da tamamen bitiyor" dedi.

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