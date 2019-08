Erdoğan: Biz de onları kapının önüne koyarız

Arda ERDOĞAN- İrfan ÖZŞEKER- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Bir belediye başkanının görevi şehre ve halka hizmettir. Halka, şehre değil de eğer teröristlere hizmet ediyorsa, şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin kapısının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin Beytepe yerleşkesinde öğrenim gören subay ve astsubayların mezuniyet törenine katıldı. Törende jandarma ve sahil güvenlik sınıfında mezun olan subay ve astsubayların dönem birincileri yaş kütüğüne plaket çaktı. Ayrıca törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin hazır bulundu. Tören alanına gelen Erdoğan, önce tören birliklerini selamladı, okullarını birincilikle tamamlayan iki subay ile iki astsubaya diplomalarını verdi.

‘ŞEHADET KIYAMETE KADAR DEVAM EDECEK OLAN BİR MAKAMDIR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada mezun olan subay ve astsubayları tebrik ederek, “Yaşadığımız coğrafya, millet olarak bizi bin yıldır kesintisiz mücadele etmeye, topraklarımızı kanımızla sulayarak vatan yapmaya mecbur bırakmıştır. Gerek sınırlarımız dışından, gerek sınırlarımız içinden ülkemizin ve milletimizin bekasına yönelik tehditlere verdiğimiz mücadelenin ilanihaye devam edeceğini biliyoruz. Şehadet, onun için farklıdır, onun için anlamlıdır. Şehadet, ilk insandan başlayıp ta kıyamete kadar devam edecek olan bir makamdır. Bu yol, şehadete giden bir yoldur. Sıradan ölmek var, ama şehadetle kucaklaşmak var. Güvenlik teşkilatlarımızda görev alan evlatlarımızın, bu bilinçle vazifeye koşuyor olmaları, geleceğe olan güvencimizi daha da perçinliyor” ifadelerini kullandı.

‘SEBEBİ SAVAŞ MERAKIMIZ DEĞİL’

Terörle mücadele eden personeli, 'Şehadete yürüyen evlatlar' olarak gördüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“İçinde bulunduğumuz şu Jandarma Okulunun dahi 180 yıllık geçmişi vardır. Unutmayın, bu devlet bir kabile devleti değildir. Bu devlet, tarihe mal olmuş bir devlettir. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, bu yıl ordumuzda halen kullanılan ‘tümen, binbaşı, yüzbaşı, onbaşı’ kavramlarının da ortaya çıktığı döneme kadar uzanan 2 bin 228’inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Pazartesi günü kendisinden kalabalık bir orduyu gün batmadan darmadağın ettiğimiz Malazgirt Zaferimizin 948’inci yıldönümü için inşallah Malazgirt’te, Ahlat’ta olacağız. Osmanlı’nın sadece devlet yapısının değil, askeri düzeninin etkisi de günümüze kadar tüm dünyayı etkilemeye devam etmiştir. Alparslan, oradan yola çıktı ve Anadolu işte böylece bizler için vatan oldu. Bizim milletimizin kurduğu ordular, her dönemde dünyanın en önemli askeri yapıları olmuştur. Bugün de Türk silahlı Kuvvetleri dünyanın sayılı ordularından biridir. Halen güvenlik güçlerimizin geniş bir alanda yürüttüğü operasyonların benzerinin üstesinden gelebilecek pek az ülke vardır. Emin olunuz, yarın da, öbür gün de bu millet yine dünyanın en güçlü ordularından biri olmaya devam edecektir. Bunun sebebi savaşa merakımız değil, bizi ne bu coğrafyada ne dünyada başka türlü barındırmayacaklarını biliyor olmamızdır.”

‘S-400 ALMAMIZ GEREKİYORSA ALIYORUZ’

Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Yurtta barış dünyada barış' sözünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özdeyişin, barış içinde yaşayabilmek için, daima çok güçlü olunması gerektiğini ifade etiğine dikkat çekerek, “Binlerce kilometre uzaktan gelip, bölgemize karasıyla, havasıyla, deniziyle tüm güçlerini yığanları barış timsali gösterirken, sadece kendisini korumak için çabalayan ülkemizi savaş çığırtkanlığıyla suçlayanlar, yine binlerce kilometre uzaktaki ülke topraklarını korumak için masum-terörist ayrımı yapmadan milyonlarca insanı öldüren veya ölümden beter bir hayata mahkum edenlere demokrasi havarisi muamelesi yapıyorlar. Buna karşılık, dünyanın en başarılı ve hassas terörle mücadelesini yürüten ülkemizi savaş suçlusu göstermeye çalışıyorlar. Elbette, Türkiye güvenlik güçlerinden ve vatandaşlarından şehitler verirken, kendi konforlu dünyalarından bize ahkam kesenlerin sözüne göre hareket edecek değiliz. Ülkemizin güvenlik öncelikleri neyi gerektiriyorsa, milletimizin geleceği için, hangi adımı atmamız icap ediyorsa ona göre davrandık, ona göre davranacağız. Eğer, S-400 almamız gerekiyorsa, onun için aldık, onun için alıyoruz. Siyaseti ve diplomasiyi asla ihmal etmeden ama gerektiğinde güç kullanmaktan çekinmeden yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

‘AL BAYRAĞIMIZI TANIMAYACAK KADAR ZAVALLI’

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin olmadığına yönelik açıklamasını ele alarak, “Zavallı, bizim oradaki sondaj gemilerimizin üzerindeki devasa al bayrağımızı tanımayacak kadar zavallı. Bizim sondaj gemilerimiz kiralık değil kendimize ait. Oradaki bütün tarama gemilerimiz aynı şekilde bize ait. 4 gemiyle oradayız ama 4 geminin yanında da Deniz Kuvvetlerimizin fırkateynleri var aynı şekilde Hava Kuvvetlerimiz sürekli orada ve oradaki çalışmalarımızı yürütüyoruz ve sonuna kadar da yürüteceğiz. Kuzey Kıbrıs’taki soydaşlarımızın hakları ve kendi haklarımızı orada korumaya ahdettik ve bu yola devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

‘BÜYÜK BİR OYUNU BOZMUŞ OLACAĞIZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin sınırlar içinde bitme noktasına getirildiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

“Sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun Batı ayağını tümüyle kırdık. İnşallah bu koridorun Doğu ayağını da halen devam eden müzakerelerin ardından kırdığımızda, gerçekten büyük bir oyunu bozmuş olacağız. Bugün sabah Putin’le bir buçuk saat civarında bunları konuştuk. Önümüzdeki hafta da Sayın Trump’la da bunları konuşacağız. Biz artık masadayız. Konuşarak yolumuza devam edeceğiz.”

‘TEHDİTLERİ SADECE GÜVENLİK GÜÇLERİMİZLE BERTARAF EDEMEYİZ’

Masadaki ve sahadaki mücadelenin, en küçük bir rehavete müsaade etmeden sürdüreceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Milletimiz olup bitenin farkında. Bunun için attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede 82 milyon vatandaşımızın ve yüzlerce milyon kardeşimizin kalbinin ve duasının arkamızda olduğunu biliyoruz. Ülkemize ve milletimize yönelik tehditleri sadece güvenlik güçlerimizle bertaraf edemeyiz. Bunun için her alanı kapsayan topyekun bir mücadele gerekiyor. Bir takım belediye başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine belediye başkan vekilleri atanmasıyla ilgili işlemler, işte bu çerçevede yapılmaktadır. Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle, kendilerine gelen parayı halka değil de Kandil’e gönderenlere dağa gönderenlere biz seyirci kalamayız ve kalmayacağız. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir devlet böyle bir çarpıklığa izin vermez, veremez. İşte İspanya, Katalonya; oradaki belediye başkanlığını İspanya devleti aynen şu anda bizim yaptığımızın benzerini yapıyor. Bu ülke, 82 milyonun hakkını, hukukunu korumak, terörle mücadelenin gereklerini yerine getirmek için bu adımlar atılmıştır.”

‘MİLLETİN BİZE VERDİĞİ YETKİYİ SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ’

Dünyanın pek çok yerinde benzer işlemlerin yapıldığını ifade eden Erdoğan, “Benzer işlemler yapılırken sesleri çıkmayanlar, konu Türkiye olunca ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bu tavır, söz konusu çevrelerin demokratlıklarından değil, ülkemize olan husumetlerindendir. İçimizdeki bir takım çevreler ise çok tehlikeli bir şekilde ve giderek artan bir hızla bölücü terör örgütüyle aynı çizgiye doğru gitmektedir. Terör örgütlerinin destekçileriyle bu kadar iç içe geçmek kimse için hayra alamet değildir. Milletimizin bu alçak siyaset tarzını yakından takip ettiğine ve günü geldiğinde gereken tavrı ortaya koyacağına inanıyorum. Türkiye Irak’tan Suriye’ye, Doğu Akdeniz’den Kuzey Afrika’ya, Atlantik ötesinden, Avrupa’ya kadar dört bir yanda kısa-orta ve uzun vadeli çıkarlarını korumanın mücadelesini veriyor. Buna karşılık birilerinin her hadiseyi bahane ederek fırsatçılık peşinde koşması gerçekten çok çok acıdır. Kim ki terörle el ele olursa, milletin bize verdiği yetkiyi, yasalar içinde sonuna kadar koruyacağız. Çünkü, bunların yaptığı siyaset değil. Bir belediye başkanının görevi şehre, halka hizmettir. Halka, şehre değil de eğer teröristlere hizmet ediyorsa, şehit yavrularımızın ailelerini belediyenin kapısının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız. Bunlara seyirci kalanlar gaflet içindedir. Aslında biz, bu tavırların gaflet ötesi niyetlerden kaynaklandığını biliyoruz, ama şimdilik bu kadarını söylemekle yetinmek durumundayız. Günü geldiğinde elbette tüm pazarlıklar, ilişkiler, ortaklıklar belgeleriyle, bilgileriyle oryaya dökülecektir” ifadelerini kullandı.

‘MÜJDELERİMİZ OLACAK’

Gündemdeki konularla ilgili çok yoğun görüşmeler ve hazırlıklar içinde olduklarını belirten Erdoğan, “Çok yakında Suriye meselesi başta olmak üzere, güvenlikten ekonomiye kadar her alanda çok önemli müjdelerimiz olacak” dedi.

Bu arada akademinin 2018-2019 eğitim-öğretim yılını tamamlayan 515 subay ve 3 bin 431 astsubay törenle diplomalarını alarak mezun oldu. Mezun olan askerlerin 3 bin 946 askerin, 427’si kadın personelden oluştu.

‘MÜTEŞEKKİRİZ’

Programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin bugün teröre verdiği mücadeleyi acımasızca ve gelişi güzel eleştirenler, Türkiye’nin 40 yıldır neyle mücadele ettiğini hala bilmeyenlerdir. Kaybettiğimiz evlatlarımızı sadece akşam haberlerindeki şehit sayısı olarak gören, Türkiye’nin etrafında kurulmak istenen tezgahı, ülkeyi sürüklemek istedikleri uçurumu göremeyen zihniyetlerdir. Onların göremediklerini, bugün mezun ettiğimiz evlatlarımız ve onları bu vatan için yetiştirip, bu vatan için kınalayan şu eli öpülesi anne ve babalar eşsiz ferasetleriyle bilmektedirler. Kendilerine minnettarız ve müteşekkiriz” dedi.