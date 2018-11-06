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Erdoğan: "Biz (İran) yaptırımları doğru bulmuyoruz. Çünkü bize göre bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik yaptırımlardır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 13:23 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Biz (İran) yaptırımları doğru bulmuyoruz. Çünkü bize göre bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik yaptırımlardır"


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