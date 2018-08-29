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Erdoğan: "Bize böyle tehditlerle geri adım attırmak mümkün değil. Biz, öyle bir tarihin varisleriyiz ki bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2018 20:35 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Bize böyle tehditlerle geri adım attırmak mümkün değil. Biz, öyle bir tarihin varisleriyiz ki bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir."


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