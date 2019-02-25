Erdoğan: “Bize ihanet edenler yarın gittikleri yere de ihanet ederler”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat mitinginde yaptığı konuşmada, AK Parti’den ayrılıp farlı partilere geçenlerin yarın gittikleri yere de ihanet edeceklerini söyledi. Erdoğan ayrıca Suriyelilerin kurulacak güvenli bölgelere dönmelerinin sağlanacağını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat’ta düzenlenen mitingde partililere seslendi. Tokat’ta yapılan hizmetlere değinen Erdoğan yeni hizmetlerin de müjdesini verdi. Tokat ile Turhal arasında raylı sistem kurulacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, inşaatı süren Tokat havalimanının önümüzdeki yıl hizmete gireceğini müjdeledi. Erdoğan, “Tokat Turhal arasında yeni bir demir yolu yapmak için çalışmalara başladık. Hattın etüt proje çalışmaları devam ediyor. Tamamlanmasının ardından gerekli adımları atacağız. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli hava limanımızı inşallah önümüzdeki sene hizmete sunmayı planlıyoruz.”dedi.

“IMF ile işimiz yok”

IMF ile işleri bulunmadığını belirten Erdoğan, “Mayıs 2013, IMF’ye 23 milyar dolarlık borç ödemesi bitti. Sıfırlandı. Şu anda bizim IMF’ye borcumuz yok. Orayla da işimiz yok. Geldiler bizden 5 milyar Euro borç istediler. Arkadalar bana bunu sorunca verin dedim. Baktılar ki bu çığlın Türkler bu işi ciddiye aydılar. Vazgeçtiler. Biz buyuz. Savunma sanayisinde yüzde 80 dışa bağımlı bir ülke iken bugün kendi silahını, kendi helikopterini, tankını, istihbarat gemisini, uçak gemisini inşa eder hale geldik. Biz insansız hava araçlarını gidip de bir yerden almıyoruz. Silahlı insansız hava araçlarını gidip de bir yerden almıyoruz. Biz üretiyoruz biz” dedi.