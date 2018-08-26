Behçet DALMAZ- Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE- Salih BEŞKARDEŞ/AHLAT (Bitlis), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yıl dönümü etkinlikleri öncesi, Bitlis'in Ahlat İlçesi'ne gelerek, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası birlik beraberlik mesajları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi bölemeyecek, parçalamayacaklar ve bizler bir oldukça, iri ve diri oldukça, Allah'ın izini ile çok farklı şekilde 2023'e, 2053'e ve 2071'e yürüyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda büyük coşku ile karşılandı. Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Selçuklu Meydan Mezarlığı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verip, ilçenin tapusunu ve plaket takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada elini öpmek isteyen Başkan Çoban'a izin vermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydan Mezarlığı'nda, okunan Kuran'ı Kerim tilavetini dinledikten sonra, dua etti. Yaklaşık yarım saat burada kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultan Alparslan'ın Malazgirt'e Ahlat'tan yürüdüğünü, otağını da buraya kurduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bugün bizler için çok anlamlı bir gün. Bugün Malazgirt Zaferi'nin 947’nci yıldönümünü kutluyoruz. Bu zaferin anlamlı bir bölümü de Sultan Alparslan Malazgirt'e Ahlat’tan yürüdü. Burada otağını kurduktan sonra Malazgirt'e yürüdü. Burada kahramanları analım ve çalışmaları hızlandıralım istedik. Bakan arkadaşlarımızla birlikte buradan süratle Malazgirt'e geçeceğiz. Orada onbinler var. Benim sizden özellikle bir ricam var. Biliyorsunuz her şeyden önce biz bir olacağız. İri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Ve şunu da unutmayacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizi bölemeyecek, parçalamayacaklar ve bizler bir oldukça, iri ve diri oldukça Allah'ın izini ile çok farklı şekilde 2023’e, 2053’e ve 2071’e yürüyeceğiz. Buna hazır mısınız. Bu fetihleri biz göremeyeğiz. Ancak sizler göreceksiniz. Onlara biz bir başka Türkiye’yi inşa edeceğiz. Onun için aman birbirimizi Allah için sevelim. Sakın ha, birbirinize karşı kin tutmayın. Biliyorsunuz hüküm çok açık ve net. O da şu; hepiniz toptan sımsıkı Allahın ipine sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Ayrılığa düşmeyeceğiz. şu anda bakan arkadaşlarımız burada. Bakan arkadaşlarımızla birlikte inşallah Malazgirt’e yürüyelim."