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ERDOĞAN: BİZİM ZORLA BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMAMIZ YOK

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 16:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Hacı Harun Ekşi Camii'nin ibadete açılış töreninde konuştu.

Haber -Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İbrahim MAŞE, İSTANBUL(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Hacı Harun Ekşi Camii'nin ibadete açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Allah korusun bir zelzele, bir deprem; bunun faturası bize çok ağır olur. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalıdır. Kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey, kentsel dönüşümde, söz konusu değildir" dedi.

Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde bulunan Hacı Harun Ekşi Camii'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını burada kıldı. Erdoğan namazın ardından beraberindekilerle birlikte caminin resmi açılışı için törene katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, caminin yapılışında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Hani bizim bir kentsel dönüşüm tezimiz var ya. Malum buralar da kentsel dönüşüm kapsamı içinde olan yerler. Bizim zorla bir kentsel dönüşüm çalışmamız yok. Biz istiyoruz ki burada malum depremle ilgili bir sıkıntı var. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalı olarak. Bazı müteahhitler diyormuş ki 'Ben yüzde 60'ını yüzde 70'ini alırım, ondan sonra da seni de kapıya koyarım.' Müteahhidin dediği geçerli değil ki. Siz Cumhurbaşkanının, bakanların, belediye başkanının dediğini dinlemiyorsunuz, müteahhidin dediğini dinliyorsunuz. Sen müteahhide evini vermeye mecbur değilsin. Böyle bir durumda muhtara, belediye başkanına durumu bildirin. Ben burada komşunuzum. Gelin bana bildirin. Böyle bir şey yapamayacaklarını görün. Bizim bütün derdimiz buraları en güzel şekle nasıl getirebiliriz" dedi.

“BİR ZELZELE OLURSA BUNUN FATURASI BİZE ÇOK AĞIR OLUR"

Kentsel dönüşüm alanında plan ve proje olmadığını söyleyen Erdoğan, “Allah göstermesin buralarda yarın bir gün bir deprem olursa ve bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız o zaman. Kime ah edersiniz? Yine bana ah edersiniz. Niye? Bu binaları planlı bir şekilde dönüştürmedin diye. Allah korusun bir zelzele, bir deprem; bunun faturası bize çok ağır olur. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalıdır. Kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey, kentsel dönüşümde, söz konusu değildir. Anlaşmak suretiyle; belediye başkanın arkadaşlarımızın aracı olması suretiyle veya bu konuda yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız devreye girmesi suretiyle biz bu adımları atarız. Asla vatandaşlarımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz. Müteahhit arkadaşlar da var burada kusura bakmasınlar ama müteahhitler kazansın diye böyle bir adımı atmayız" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, kurdele keserek Hacı Harun Ekşi Camii'nin açılışını yaptı. Erdoğan cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Beylerbeyi Sarayı'nda bulunan çalışma ofisine geçti.

Görüntü dökümü

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiye gelişi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış törenine katılması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıkışı

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla ayaküstü sohbeti

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