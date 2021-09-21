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Erdoğan BM Genel Kurulu'na Hitap Etti

21.09.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun 76'ıncı Genel Kurulu'nda liderlere seslendi. Erdoğan konuşmasında, Corona virüsü, Suriye, Afganistan, Kıbrıs, iklim değişikliği gibi birçok bölgesel ve küresel soruna ilişkin açıklamalarda bulundu

Erdoğan BM Genel Kurulu'na Hitap Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun 76'ıncı Genel Kurulu'nda liderlere seslendi. Erdoğan konuşmasında, Corona virüsü, Suriye, Afganistan, Kıbrıs, iklim değişikliği gibi birçok bölgesel ve küresel soruna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "daha adil bir dünya" için Türkiye olarak her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.

"Son asrın en büyük sağlık krizi" olarak nitelenen Corona virüsü salgını konusunda küresel dayanışma açısından iyi bir sınav verilmediğini belirten Erdoğan, özellikle az gelişmiş ülkeler ve yoksul toplumların salgın karşısında kaderlerine terk edildiğini söyledi. Erdoğan, "Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, 10 milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde, aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle halen sürdürülüyor olması, insanlık adına yüz kızartıcıdır" diyen Erdoğan, bu küresel felaketin üstesinden ancak uluslararası işbirliği ve dayanışmayla gelinebileceği mesajını verdi.

Erdoğan, Afganistan halkının 40 yıldan fazla süredir devam eden istikrarsızlık ve çatışmaların sonuçlarıyla baş başa bırakıldığını ve siyasi süreçten bağımsız olarak uluslararası camianın yardımına ve dayanışmasına ihtiyacı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Afgan halkının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Suriye konusunda da Erdoğan, uluslararası toplumun bir 10 yıl daha Suriye krizin devam etmesine izin veremeyeceğini belirtti ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi biir çözüm bulunması için daha güçlü irade ortaya konulması gerektiğini kaydetti. "Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılmasının, bunların taşeron olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu" söyleyen Erdoğan, "Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır" dedi.

Konuşmasında Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerine de değinen Erdoğan, "BM'nin eşit olarak kabul ettiği adadaki iki halktan birinin lideri sizlere hitap edebilirken, diğer liderin bu platformda sesini duyuramaması adil değildir" dedi. Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip Türkiye'yi bölgede "yok sayan" anlayıştan vazgeçilmesi gerektiğini de kaydetti.

İklim değişikliğiyle mücadele konusuna da konuşmasında geniş yer ayıran Erdoğan, iklim değişikliğine yol açan sorunların ortaya çıkmasında tarihi sorumluluğu olan ülkelerin "elini taşın altına koymasının" şart olduğunu belirtti. Erdoğan, "Dünya beşten büyüktür tespitini iklim değişikliği hususunda da tekrarlıyoruz. Tabiata, havamıza, suyumuza, toprağımıza, yeryüzüne kim en çok zararı verdiyse, doğal kaynakları kim vahşice sömürdüyse, iklim değişikliğiyle mücadeleye en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı gelecek ay TBMM'nin onayına sunmayı planladıklarını da açıkladı.

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