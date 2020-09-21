Erdoğan BM’yi 75'inci Yılında Hem Kutladı Hem Eleştirdi

Erdoğan şöyle konuştu: “Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 75’inci yıldönümünü tebrik ediyorum. Yıldönümleri bir kutlama vesilesi olduğu kadar muhasebe yapmak için değerli bir fırsattır. Birleşmiş Milletler'in 75’inci yaşının da tüm dünya için böyle bir fırsata vesile olmasını diliyorum. İnsanlık olarak Corona virüsü salgını başta olmak üzere sağlığımızı, ekonomimizi, toplumsal barışı ve geleceğimizi etkileyen birçok sorunla yüzleşiyoruz. Dünya genelinde 170 milyon insanın acil yardıma ve korumaya ihtiyaç duyduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Açlık çekenlerin sayısı 820 milyon aşarken 70 milyondan fazla insan da çatışma ve baskılardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kaldı. Covid-19 salgını maalesef dünyadaki bu adaletsizlik ve eşitsizlikleri çok daha keskin hale getirmiştir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 4 dakikalık önceden kaydedilmiş mesajı genel kurul salonunda yayınlandı. Erdoğan, BM’nin 75’inci yılını kutladı ancak küresel organizasyonun dünyanın temel meselelerini çözme konusunda yetersiz kaldığı eleştirisinde de bulundu. Güvenlik Konseyi’nin yapısına yönelik eleştirilerini yineleyen Erdoğan, BM sisteminde reform yapılması gerektiğini, küresel örgütün çatışmaları engelleyemediğini belirtti.

“Milli gelirine göre en fazla yardım yapan ülke Türkiye”

Erdoğan, Türkiye’nin milli gelirine göre en fazla yardım yapan ülke olduğunu belirterek, “Elimizdeki tüm imkanlarla salgının yol açtığı bu sıkıntıları hafifletmeye çalıştık. Bu süreçte kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken, din, dil, ırk, kıta ayrımı gözetmeden dünyanın 146 ülkesine tıbbi malzeme ve teçhizat gönderdik. Ancak aşırı kazanç hırsı, güç temerküzü ve sömürgeciliğin yeni metotlarla devam ettirilmek istenmesi, küresel sistemin adalet dağıtmasının önündeki en büyük engeldir" dedi.

“BM hiçbir çatışmanın bitirilmesinde etkili olamadı”

Birleşmiş Milletler'in dünyadaki hiçbir çatışmayı önleyemediğini ifade eden Erdoğan, Suriye, Filistin, Yemen ve Afganistan olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde istikrarın bir türlü sağlanamadığını belirterek, "Ortaya konulan ideallere rağmen, Birleşmiş Milletler sistemi ne çatışmaları önlemede ne de başlayan çatışmaların bitirilmesinde etkili olabiliyor. Önceki asrın ihtiyaçlarına göre şekillenmiş yapılarla bugünkü imtihanların üstesinden gelemeyeceğimizi artık hepimiz görüyoruz. Birleşmiş Milletler sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyi'ni reforma tabi tutmamız gerekiyor. 7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir Konsey yapısı, adil de sürdürülebilir de değildir. Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve adil temsile dayalı bir Konsey mimarisi, insanlık için tercihten öte zorunluluk halini almıştır" dedi.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır da Twitter hesabından Erdoğan'ın fotoğraflarını paylaştı. Bozkır mesajında ayrıca, "Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, ülkemin Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın hitap ettiği BM Genel Kuruluna başkanlık etmekten, şahsım ve milletim adına onur ve gurur duydum" diye yazdı.

