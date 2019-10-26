HABER

Erdoğan: Bölge teröristlerden temizlenmezse işi biz ele alacağız

26.10.2019 16:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriye’nin kuzeyindeki bölge 150 saat içerisinde teröristlerden temizlenmezse, temizliği Türkiye’nin yapacağını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Suriye’nin kuzeyindeki bölge 150 saat içerisinde teröristlerden temizlenmezse bu işi Türkiye'nin ele alacağını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriye'den ülkemize yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için güvenli bölge tesisine çalışıyoruz. Hedefimize büyük ölçüde ulaştık" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız" dedi.

“Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Suriyeliler konusunda Avrupa’dan destek gelmediği takdirde daha önce birçok kez tekrarladığı sınırı açma olasılığını da yineledi. Erdoğan "Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ile 2 milyonluk kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilemezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya" dedi.

Bunun bir şantaj olarak görülmemesi gerektiğini belirten Erdoğan “Her iki konuda da kimseye şantaj yapmıyoruz. Sadece içinde bulduğumuz durumu söylüyor, çözüm yolunu ortaya koyuyor ve meşru destek talebimizi ifade ediyoruz" dedi.

dha/ BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERCan Yaman ile aşk mı yaşıyor?Can Yaman ile aşk mı yaşıyor?
21 Kentten Dünyaya Çağrı: ‘Barış İçin Harekete Geçin'21 Kentten Dünyaya Çağrı: ‘Barış İçin Harekete Geçin'
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'nin desteklediği 'Suriyeli muhaliflerin savaş suçu işlediği' iddialarına yanıt: 'Karalama politikaları'Çavuşoğlu'ndan Türkiye'nin desteklediği 'Suriyeli muhaliflerin savaş suçu işlediği' iddialarına yanıt: 'Karalama politikaları'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama!

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
 Irak’ta bilanço artıyor! Yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı yükseldi!

Ülkede bilanço artıyor! Ölü sayısı yükseldi

Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Alvora Rodriguez'dan flaş Türkiye açıklaması

Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü'nden Türkiye açıklaması

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama! Fotoğrafları da paylaştılar

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama!

ABD, Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

"Şili tarihinin en büyük protestosu" 7. gününde

'Ülke tarihinin en büyük protestosu' 7.gününde

Ay’a ilk kez kadın astronot ayak basacak

NASA açıkladı: Ay'a ilk kez bir kadın ayak basacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.