-
-
HABER
-
Güncel
-
Erdoğan: "Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken tablo karşısında elimiz, kolumuz bağlı duramayız."
Erdoğan: "Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken tablo karşısında elimiz, kolumuz bağlı duramayız."
GÜNCEL
HABERLERİ
|
06.01.2020 14:46 |
Son Güncelleme
Erdoğan: "Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken tablo karşısında elimiz, kolumuz bağlı duramayız."
Okuyucu Yorumları 0 yorum