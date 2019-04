Erdoğan: Bolivya'nın Filistin davasına verdiği desteğe teşekkür ediyorum

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bolivya'nın Filistin davasına ve Kudüs'ün statüsü ve Filistinli sivillerin korunmasına yönelik verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Bunun yanında Golan tepeleri yaklaşımını da takdirle izliyoruz" dedi.

Bolivya Çokuluslu Devleti Başkanı Juan Evo Morales Ayma, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya geldi. Morales, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, atlı karşılama birliği eşliğinde Beştepe'ye gelen konuğu Morales'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Bolivya ve Türkiye milli marşlarının okunmasının ardından Morales, tören kıtasını 'merhaba asker' diyerek selamladı. Tören sırasında 21 pare top atışı yapılırken, 16 kadim Türk devletini temsil eden askerler ve bayraklar da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk Devlet Başkanı Morales, karşılıklı kabine üyeleriyle tokalaşmalarının ardından, külliye kapısında basın mensuplarına poz vererek baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapmak üzere içeri geçti.

'EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİMİZ SIÇRAMA YAŞAMIŞ DURUMDA'

Görüşme sonrası Erdoğan ile Morales ortak basın toplantısı düzenlendi. Bolivya lideri Morales'in ziyaretinin Bolivya'dan Türkiye'ye yapılan devlet başkanı düzeyindeki ilk ziyaret olduğunu belirten Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin iki ülke arasında yeni bir köşe taşı olacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bolivya'nın Ankara’da büyükelçilik açma kararı almış olması bizleri gerçekten memnun etti. Bunun da süratle gerçekleşeceğine inancım tamdır. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz son dönemde ciddi sıçrama yaşamış durumda. Ticaret hacmimiz son iki yılda yüzde 250 artışla, 113 milyon dolara ulaştı. Morales ile bu rakamın düşük olduğunu, kendimize hedef belirlememizde fayda olduğunu, 'bunu 500 milyon dolar olarak belirlememizde fayda var' dedik" dedi.

'AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİNDEN DUYDUĞUMUZ ENDİŞEYİ DİLE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın zirve dönem başkanı olduğunu hatırlatan Erdoğan, Morales'in de Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun dönem başkanı olduğunu söyledi. Erdoğan, "İkili ilişkilerimize ilaveten, bugün bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirdik. Türkiye ve Bolivya birçok konuda benzer tutumlara sahiptir. Dünyada aşırı sağın ve İslam düşmanı hareketlerin yükselişinden endişe duyduğumuzu bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Her türlü ayrımcılığı, ötekileştirmeyi ve dışlamayı reddediyoruz. Bolivya'nın Filistin davasına ve Kudüs'ün statüsü ve Filistinli sivillerin korunmasına yönelik verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Bunun yanında Golan tepeleri yaklaşımını da takdirle izliyoruz" şeklinde konuştu.

‘MADURO HÜKÜMETİNİ TANIMAYA DEVAM EDİYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela halkının, iradesini geçen yılki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ortaya koyduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Venezuelalı dostlarımızın sandık başında aldıkları kararların, başkaları tarafından sorgulanmasını demokrasi adına doğru bulmuyoruz. Eyalet valisi tayin eder gibi seçimle alakası olmayan bir kişiyi bir ülkenin başına atamak, bunun demokrasiyle bağdaşır hiçbir yanı yoktur. Ülkelerin egemenlik haklarına, halk iradesine ve iç işlerine karışmama ilkesi çerçevesinde, Bolivya gibi Maduro yönetimini meşru tanımaya devam ediyoruz. Çözüme ulaşmak için Venezuela hükümetiyle muhalefet ve uluslararası toplum arasında iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söylüyoruz. Görüşmelerimizde BMGK'nın kapsamlı reformu konusunu da ele aldık. Güvenlik Konseyinin demokratik ve adil temsile kavuşturulmasına yönelik taahhütlerimizi tekrarladık."

Konuk lider Morales ise, Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Bolivya'nın savunma sanayi alanında Türkiye ile işbirliğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

ORTAK BİLDİRİ

Erdoğan-Morales görüşmesinin ardından, 'Türkiye-Bolivya Ortak Bildirisi' yayımlandı. Bildiride mevkidaşların, Avrupa, Asya ve Latin Amerika'daki bölgesel durum hakkında geniş bir görüş alışverişinde bulunduklarına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Devlet Başkanı Morales ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Türkiye-Bolivya diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 70. yıldönümü olan 2020 yılında her iki ülkede özel etkinlikler düzenlenmesi konusunda niyet beyanında bulunmuşlardır. Her iki lider, yaklaşık 20 yıl önce kurulmuş olan siyasi istişare mekanizmasının 3. toplantısının en kısa sürede gerçekleştirilerek ikili ilişkilerin gündeminde yer alan konuların teknik düzeyde ele alınmasını ve bir çalışma programı hazırlanmasını onaylamışlardır. Her iki lider, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin bir anlaşmanın ve aynı zamanda ülkelerinin sanayileşmesine, ekonomilerinin çeşitlendirilmesine ve ikili ticaret hacmi ile karşılıklı yatırımların arttırılmasına katkıda bulunacak diğer başka anlaşmaların müzakerelerine bir an önce başlanması konusunda mutabık kalmışlardır. Her iki lider, ticaret misyonları ve iş forumlarını teşvik etmenin yanı sıra, şirket ve kuruluşları sergilere, fuarlara ve diğer ticari tanıtım faaliyetlerine katılmaya özendirmişlerdir. Devlet Başkanı Morales ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, diğerleri meyanında, turizm, demir-çelik sanayii, yenilenebilir enerji, mamul malların üretimi sektörlerini ön plana çıkararak, bilgi teatisi ve teknoloji transferine yönelik tamamlayıcı işbirliğinin geliştirilmesini kararlaştırmışlardır. Ayrıca her iki Devlet Başkanı, Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşması’nın her iki ülke için de hava ulaştırması alanında bir dizi ticari olanak sunacağını göz önünde bulundurarak, söz konusu anlaşmanın kısa sürede sonuçlandırılmasını teşvik etmişlerdir. Her iki lider, küresel siyasette çok kutupluluğun ve işbirliğinin önemini vurgulamış, BM Şartı’nın temel ilke ve amaçları ve uluslararası hukukun temel ilkeleri çerçevesinde ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi ve içişlerine müdahale edilmemesi yönündeki ortak tutumlarını teyit etmişlerdir. Yeni sınamalarla ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlerle başa çıkmak için çok taraflı sistemi güvence altına almak ve güçlendirmek amacıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daha demokratik, temsili, sorumlu ve etkili kılmak ve 21. yüzyılın yeni gerçeklerini yansıtmak üzere, BMGK’nın kapsamlı reformunu destekleme yönündeki taahhütlerini yinelemişlerdir. Cumhurbaşkanı Morales ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok taraflı sistemin ve çok taraflılığın Birleşmiş Milletler’in temelini oluşturan üç ayağın (uluslararası barış ve güvenlik, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ile kalkınma) gerçekleşmesi için şart olduğuna inanmaktadırlar."

FOTOĞRAFLI