Erdoğan Bu Akşam Macron ile Görüşüyor

Eylül ayındaki telefon görüşmesinden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında video konferansla yapılacak bu ilk görüşmede Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Paris hükümetinin Türk hükümetini sık sık Fransa'nın içişlerine karışmakla suçladığı "Fransa İslamı" gibi iki ülke arasında krize yol açan pek çok konu ele alınacak.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyondan bu yana yaşanan derin diplomatik anlaşmazlıklar nedeniyle gerginleşen Ankara-Paris ilişkisinde yumuşama adımları atılıyor. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Fransa İslam'ına şahsi olarak da sert söylemlerle karşı karşıya gelen iki lider, Macron'un Corona virüsüne yakalanması nedeniyle mektuplaşmıştı.
Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "geçmiş olsun" mektubuna "Sevgili Tayyip" başlığıyla yanıt yazmıştı. Erdoğan'ın mektubunda, "ikili ve bölgesel konuları konuşma" önerisine Macron, "önümüzdeki günlerde video konferans yöntemiyle olabilir" yanıtını vermişti.
Buzları eriten adımlar
Görüşme fikri, Türkiye ile Yunanistan'ın Almanya'nın arabuluculuğunda, NATO çerçevesinde masaya oturması ile güçlendi. Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Jean Yves Le Drian, Türkiye'ye yaptırım uygulaması beklenen AB'nin 10 Mart zirvesinden önce telefonda görüştü. Aylar süren gergin açıklamaların ardından ilk ılımlı açıklamalar bu görüşmeden sonra geldi. Türkiye'ye yaptırım ve Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesi konusu 24 Mart zirvesine ertelendi.
Ardından Kıbrıs sorununun çözümü için tarafların garantör devletlerle BM şemşiyesi altında randevu tarihinin belirlenmesi de adımları hızlandırdı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Macron'un diplomasi baş danışmanı Emmanuel Bonne ile telefonda görüşerek, liderlerin yapacağı video konferansa ön hazırlık yaptı.
Şubat ayı başında Atlantik Konseyi'ne (Atlantic Council) konuk olan Emmanuel Macron, "Türk cumhurbaşkanının ses tonundaki değişmeden çok mutlu olduğunu" belirterek, "Şimdi Suriye ve Libya'daki Türk askerlerinin geri çekilmesi, Dağlık Karabağ'da gerilimin azaltılması gibi pek çok konuda sonuç elde edeceğimizi umuyorum" dedi.
Joe Biden faktörü
Fransız kaynaklar, buzların erimesinde en önemli faktörün ABD seçimleri ve Joe Biden yönetimi olduğunu dile getiriyor. Biden hükümetinin göreve başlamasıyla dünyada değişen dengeler nedeniyle, diplomaside kartlar yeniden dağıtılıyor. AFP haber ajansı, " Ocak ayının sonunda, yeni Amerikan başkanının gelişiyle karşı karşıya kalan Türk Cumhurbaşkanı tavrını değiştirdi ve AB ile ilişkilerinde 'yeni bir sayfa açmak' istediğini söyledi. Hatta Ankara, Doğu Akdeniz'deki petrol arama çalışmaları ile yaşanan krize son vererek Atina'ya bir zeytin dalı uzattı" ifadesini kullandı.
İki lider, aylardır sert tartıştıkları Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ gibi uluslararası büyük konuların yanısıra, iki ülke arasındaki terörle mücadele, teröristlerin iadesi, Fransa'daki Müslümanlar, Türk okullar ve İstanbul'daki Galatasaray Üniversitesi'ndeki Fransız öğretmenlere Türkçe bilme zorunluluğu getirilerek bu kriteri karşılamayan öğretmenlerin çalışma izinlerinin geri alınması gibi ikili önemli konuları da görüşecek.