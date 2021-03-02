Erdoğan Bu Akşam Macron ile Görüşüyor

Eylül ayındaki telefon görüşmesinden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında video konferansla yapılacak bu ilk görüşmede Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Paris hükümetinin Türk hükümetini sık sık Fransa'nın içişlerine karışmakla suçladığı "Fransa İslamı" gibi iki ülke arasında krize yol açan pek çok konu ele alınacak.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyondan bu yana yaşanan derin diplomatik anlaşmazlıklar nedeniyle gerginleşen Ankara-Paris ilişkisinde yumuşama adımları atılıyor. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Fransa İslam'ına şahsi olarak da sert söylemlerle karşı karşıya gelen iki lider, Macron'un Corona virüsüne yakalanması nedeniyle mektuplaşmıştı.

Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "geçmiş olsun" mektubuna "Sevgili Tayyip" başlığıyla yanıt yazmıştı. Erdoğan'ın mektubunda, "ikili ve bölgesel konuları konuşma" önerisine Macron, "önümüzdeki günlerde video konferans yöntemiyle olabilir" yanıtını vermişti.