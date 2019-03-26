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Erdoğan: Bu davaya ihanet edenler, artık bu davanın saflarında yer alamazlar (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 22:56 | Son Güncelleme

OKUL AÇILIŞINA KATILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde bulunan Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu’nun açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan: Bu davaya ihanet edenler, artık bu davanın saflarında yer alamazlar (2)

OKUL AÇILIŞINA KATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde bulunan Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu’nun açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulu yaptıran hayırseverler Hasan Taşar'a teşekkür etti. Açılışın ardından okulu gezen Erdoğan öğrenciler ile birlikte sıralara oturarak fotoğraf çektirdikten sonra, tahtaya "Oku, düşün, uygula, neticelendir" yazarak altına imzasını attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından uçakla İstanbul'a hareket etti.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Erdoğan: Bu davaya ihanet edenler, artık bu davanın saflarında yer alamazlar (2)Erdoğan: Bu davaya ihanet edenler, artık bu davanın saflarında yer alamazlar (2)Erdoğan: Bu davaya ihanet edenler, artık bu davanın saflarında yer alamazlar (2)Erdoğan: Bu davaya ihanet edenler, artık bu davanın saflarında yer alamazlar (2)

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