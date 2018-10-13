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Erdoğan: "Bu ihanet çetesinin (FETÖ) tam göbeğinde olduğu halde, bir şekilde şu ana kadar adalete hesap vermemiş olanlar kurtulduklarını sanmasın."

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2018 15:27 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Bu ihanet çetesinin (FETÖ) tam göbeğinde olduğu halde, bir şekilde şu ana kadar adalete hesap vermemiş olanlar kurtulduklarını sanmasın."


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