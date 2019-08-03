Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet döneminde sıfırdan inşa edilmiş ilk Süryani Kilisesi olma özelliği taşıyan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin temel atma törenine katıldı. Erdoğan, "Bu kiliseyi İstanbul’umuz için yeni bir zenginlik olarak görüyorum” dedi.

Cumhuriyet döneminde sıfırdan inşa edilmiş ilk Süryani Kilisesi olma özelliği taşıyan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin temeli atıldı. Yeşilköy’deki eski Katolik Mezarlığı’nın kullanılmayan bölümüne inşa edilen kilisenin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süryani Kadım Vakfı Başkanı Sait Susin, İstanbul Süryani Kadim Ortadoks Ruhani lideri ve Patrik vekili Metropolit Yusuf Çetin, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan katıldı.

“Bu kiliseyi İstanbul’umuz için yeni bir zenginlik olarak görüyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temel atma töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Kilisenin 2 yıl içerisinde tamamlanacağını aktaran Erdoğan, "Coğrafyamızın kadim evlatları olan Süryani toplumunun diğer tüm meseleleri gibi ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak Türkiye Cumhuriyeti devletinin görevidir. Biz de bu anlayışla yaklaşık 10 yıl önce Yusuf Çetin’in talebi ile kilise için süreci başlatmıştık. Kısa sürede inşaatının tamamlanacağına inandığım bu kiliseyi İstanbul’umuz için yeni bir zenginlik olarak görüyorum. İnşallah açılışında da bir arada oluruz. İspanya’dan Kuzey Afrika’ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur. Son olarak Suriye ve Irak’tan gelen içerisinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda ülkemizde misafir ediyoruz. Biz hiçbir ayırım yapmadan herkese yüreğimizi açtık. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de kapımıza gelen insanların dinlerini kökenlerini sorgulamak aklımıza gelmemiştir. Çünkü bizim için buraya gelen herkes önce insandır. Kendi vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerde de hiçbir ayrımcılığa yol açmadık. Bizim zihnimizde ve kalbimizde ayrımcılığa yer olmamıştır ve olmayacaktır” dedi.