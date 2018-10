Erdoğan: Bu mahalli idareler seçimi belki de ana muhalefetin sonu olacaktır

"ANA MUHALEFET SANDIĞA GÖLGE DÜŞÜRMEK İÇİN HER TÜRLÜ YOLU DENEYECEKTİR"

Erdoğan, "Ana muhalefet partisi ve avanelerinin milletimizi bölmesine fırsat tanımayacağız. Kazanmaya umudu olmayan ana muhalefet sandığa gölge düşürmek için her türlü yolu deneyecektir. Daha şimdiden bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ittifak kurmak için kirli pazarlıklara girişmeleri boşuna değildir. Bir taraftan bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına çiçek atıyorlar diğer taraftan da Suriyeli muhacirlere zalim Esed'in diliyle saldırıyorlar. Her seçim döneminde olduğu gibi bu sefer de muhacir ile ensar arasına fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar. Bay Kemal şunu iyi bil, biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik. Sen bizim sevdiğimiz muhacirleri geldikleri yere gönderme aşkı içerisinde olabilirsin çünkü sen muhacir nedir bilmezsin. O bombalardan kaçan evlerinden kaçanların derdini bilmezsin. Başına böyle bir bela geldiği zaman acaba senin akıbetin ne olacak onu da düşünemezsin ama biz her ikisini de düşünürüz. Bu millet her zaman ensar olmuştur. 3 buçuk milyon Suriyeli misafirimizdir. Yanlışları, hataları olabilir. Sıkıntılarımız olabilir hepsi ayrı mesele. Toplamda 4 milyon. AB vermesi gereken parayı vermiş vermemiş bizim için önemli değil. Önemli olan biz ne yaptık? Şu ana kadar 33 milyar dolar harcama yaptık. AB verdiği sözü yerine getirmedi. Oradan gelse de gelmese de ev sahipliğimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.