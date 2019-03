Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu milletin gündeminden terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye’de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Mitinge Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan terör operasyonlarına değinerek, “En son Kandil’de gerçekleştirdik. Bay Kemal orada terörist yok diyor. Lider kadronun en kafa adaları şu an ağır yaralı. Bay Kemal orada terörist yok diyor. Lider kadroyu en kafa adamları şu an ağır yaralı diğer dört tanesi gitti. Bu başarılı operasyonu kendi milli imkanlarımızla yürüttük. Bu milletin gündeminden terör meselesini tamamen kaldırana kadar durmayacağız. CHP’ye rağmen CHP’nin kandil güdümlü ittifak ortaklarına rağmen yapacağız. Bay Sezai kendisi Kürt de değil ne idüğü belirsiz. Diyor ki, ‘İstanbul’da üç 3 Kürt’e rağmen belediye başkanlığı yapamazsınız’. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına diyor. Ne hallere kaldık” dedi.