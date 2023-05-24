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Erdoğan 'Bu teröristi bulmalısınız' diyerek ABD'ye seslenmişti! Türkevi'ne levyeyle saldıran zanlının kimliği ortaya çıktı: Geçtiğimiz yıl....

24.05.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi'ne geçtiğimiz günlerde levye ile saldırı düzenlenmiş, saldırıya Türkiye'den peş peş tepkiler gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li yetkililere seslenerek "Bu teröristi bulmanız gerekiyor" çağrısı da yaptığı olayın failinin Türk olduğu ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Türk makamlarının belirlemelerine göre zanlının geçtiğimiz yıl Türkiye'den çıkış yaptığı ve adli sicil kaydı bulunduğu öğrenildi.

Erdoğan 'Bu teröristi bulmalısınız' diyerek ABD'ye seslenmişti! Türkevi'ne levyeyle saldıran zanlının kimliği ortaya çıktı: Geçtiğimiz yıl....

Türkevi'ne saldırı düzenleyen zanlının Recep Akbıyık adlı kişi olduğu tespit edildi. New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne saldıran Akbıyık'ın bulunması için New York polisi evsizler barınağına baskın düzenledi.

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TÜRK MAKAMLARI İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Anadolu Ajansının (AA) edindiği bilgiye göre, Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirledi.

Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edildi.

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SORUŞTURMA HIZLANDIRILDI

Türk makamları, bilgileri, New York Polis Teşkilatına iletti.

New York polisi, bunun ardından soruşturmayı hızlandırarak dün şüphelinin kaldığı evsizler barınağına baskın düzenledi. Zanlının burada bulunamadığı bildirildi.

Zanlı hakkında yapılan ihbarda, şahsın psikolojik sorunları olduğu kaydedildi.

Zanlı Recep Akbıyık hala aranıyor.

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"ABD'DEN, SALDIRININ FAİLLERİNİ SÜRATLE TESPİT ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirmişti.

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Türkevi'nin giriş katındaki camların tahrip edildiği alçakça bir saldırı yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ABD'YE ÇAĞRI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerdeki bir konuşmasında ABD'li yetkililere seslenerek, "Amerika'da, Birleşmiş Milletlerin karşısındaki Türkevi'ne saldırdılar, Türkevi'nin camlarını kırdılar. Niye? Hani siz demokrattınız. Türkevi'ne saldırmak, camları kırmak, size ne kazandırır? Şimdi biz de buradan Amerika'nın yetkililerine, emniyet güçlerine şunu demeyecek miyiz? Hadi bakalım, hemen süratle bu teröristi bulmanız lazım, gereğini de yapmanız lazım. Acaba benzer bir durum Türkiye'de olsa buna nasıl bakacaksınız? Şimdi biz de Amerika'nın yetkililerinden; Türkevi orada size bir emanettir. Türkevi'nin camlarını levyeyle kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor" demişti.

BAŞKONSOLOS ÖZGÜR, SALDIRININ DETAYLARINI PAYLAŞMIŞTI

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak'ta bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle konsolosluk giriş kapılarına ve camlarına zarar verdiğini kaydetmişti.

Saldırı sonucu konsolosluk kapısının 2 camı ve 10 cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü belirten Özgür, "Olay anında New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık." bilgisini vermişti.

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Özgür, "Türkevi binası yeni hizmete girdikten sonra binanın güvenliğine yönelik tehditler konusunda New York Polis Teşkilatından sürekli bir güvenlik kulübesi tahsis edilmesi talebinde bulunmuştuk. Talebimize bugüne kadar olumlu yanıt verilmemişti. Bugün gerçekleşen olay, söz konusu güvenlik endişelerimizin ne kadar haklı ve geçerli olduğunu ortaya koymuştur." ifadesini kullanmıştı.

Başkonsolosluğun yerel makamlar ile işbirliğinin devam ettiğini dile getiren Özgür, söz konusu saldırının, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemini etkilemeyeceğini söylemişti.

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TÜRKEVİ, ULUSLARARASI TEMSİLCİLİKLERE YAKIN ÇEVREDE YER ALIYOR

Türkevi'nde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu bulunuyor. Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında yer alan Türkevi'nin olduğu bölgede ABD dahil birçok ülkenin daimi temsilciliği ve başkonsolosluğu bulunuyor.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkevi abd

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