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Erdoğan: "Bu ülkede dolarla, avroyla, şunla bunla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler."

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 13:45 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Bu ülkede dolarla, avroyla, şunla bunla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler."


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