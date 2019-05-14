Erdoğan: Bu yanlış bizim için bir fırsat oldu

Bu bizim için bir fırsat oldu" dedi.AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğinde partisinin milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi konusunda açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanlığı seçiminin neden yenilendiğinin halka iyi anlatılması gerektiğini ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:

"Seçim kanununda geçtiğimiz yılın Mart ayında yapılan bir değişiklikle sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlisi yani memur olması şartı getirilmiştir. 24 Haziran 2018 seçimlerinde kanunun bu hükmüne aykırı herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz çünkü ilçe seçim kurulları sandık kurulu memur üyelerinin listelerini partilere vermiyordu. 31 Mart seçimlerinde büyükşehir seçimleri konusundaki usulsüzlükleri, eksikleri, hataları araştırırken sandık kurulu üyeleriyle ilgili yanlışı da tespit ettik. Bu bizim için bir fırsat oldu."

"Tek sorun sandık kurulu üyeleri değil"

Erdoğan, "31 Mart seçimlerindeki tek sorun, 62 bin sandık kurulu üyesinden 20 bine yakınının usulsüz atanması değildir. Ayrıca ben ona usulsüzlük ifadesini çok kibar buluyorum. Orada çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin de çok ciddi yanlışlıklar belirledik” ifadesini kullandı.