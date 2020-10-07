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Erdoğan Bugün Kuveyt ve Katar'a Gidiyor

07.10.2020 11:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarda bulunmak üzere bugün Kuveyt ve Katar’a gidiyor

Erdoğan Bugün Kuveyt ve Katar'a Gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarda bulunmak üzere bugün Kuveyt ve Katar’a gidiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Erdoğan’ın 7 Ekim tarihinde Kuveyt ve Katar’ı ziyaret edeceği belirtildi.

Yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ziyareti kapsamında merhum Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’la görüşerek taziyelerini iletecek. Görüşmelerde ayrıca, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve bölgesel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra geçeceği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’yle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani'nin iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor” denildi.

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