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Erdoğan: "Bugüne kadar depremlerin ardından yapılan, depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak, toplanan verginin yaklaşık 5 katı."
Erdoğan: "Bugüne kadar depremlerin ardından yapılan, depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak, toplanan verginin yaklaşık 5 katı."
POLİTİKA
HABERLERİ
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31.01.2020 11:50 |
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Erdoğan: "Bugüne kadar depremlerin ardından yapılan, depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak, toplanan verginin yaklaşık 5 katı."