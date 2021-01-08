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Erdoğan bugüne kadar kimlere "terörist" dedi?

08.01.2021 20:25 | Son Güncelleme:
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Erdoğan bugüne kadar kimlere "terörist" dedi?

Son olarak Kaftancıoğlu ve Boğaziçi'ndeki eylemcilere "terörist" suçlamasında bulunan Erdoğan bugüne kadar, dolara yatırım yapanlardan "hayır" oyu verenlere kadar pek çok kişi ve kesime benzer iddialarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için "DHKPC militanıdır" sözleri ve Boğaziçili Üniversitesi'ndeki eylemcilere yönelik "Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var" suçlaması, akıllara Erdoğan'ın bugüne kadar farklı kesimleri "terör" suçlamasıyla hedef almasını getirdi. İşte Erdoğan'ın son yıllarda "terörizm" suçlaması yönelttiği bazı kişi ve kesimler.

Dolara yatırım yapanlar

Erdoğan, 12 Ocak 2017'de Türk Lirası'nda değer kaybı yaşandığı bir dönemde yaptığı konuşmada elinde dövizi olanları suçladı. "Türkiye'nin maruz kaldığı saldırıların bir de ekonomik boyutu olduğunu artık herkes görüyor" diyen Erdoğan, "Elinde silahı, bombası olan teröristle elinde doları, avrosu, faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yoktur" dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşları

Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Şubat 2017'de TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin notunu düşüren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarını hedef aldı. Erdoğan, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının attığı adımın altında ne yatıyor. Orada da ekonomik terörü estirmek suretiyle acaba Türkiye'yi nasıl ürkütürüz gayreti içindeler" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı

31 Mart 2019'daki yerel seçimlere doğru yaklaşılan süreçte Erdoğan, muhalefet bloğu olan Millet İttifakı'na yönelik sık sık ağır suçlamalarda bulundu. Erdoğan 27 Şubat 2019'da yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır" diyen Erdoğan, AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın karşısında "Zillet İttifakı" olduğunu söyledi. Erdoğan "Zillet İttifakı'nın amacı terör örgütlerinin uzantılarını belediye meclislerine taşımak" diye sözlerini sürdürdü.

CHP'li ve İYİ Partili belediyeler

Erdoğan, koronavirüs salgınının yayılmaya başladığı dönemde yardım toplayan CHP'li ve İYİ Partili belediyelerin faaliyetleriyle "FETÖ ve PKK" arasında bağlantı kurdu. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığını, Sağlık Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını, diğer bakanlıkları, valiliği, kaymakamlığı hiçe sayarak kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya, benzeri işler yapmaya kalkışıyorlar... Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmişti" diye konuştu.

Anayasa referandumunda "hayır" oyu verenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Nisan 2017'de, hükümet sisteminin değiştirilmesinin oylanacağı referandum öncesinde, yeni sisteme "hayır" diyenlere karşı suçlamada bulundu. Erdoğan, 12 Şubat'taki konuşmasında, "16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. Ve 'hayır' diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un bir yerde de yanında yer almaktır. Bunu kimse sağa sola çekmesin" dedi. Erdoğan 9 Nisan'daki miting konuşmasında da "Kim hayır diyor? İmralı, Kandil, FETÖ. Bunlar hayır dediğine göre burada düşünmek gerekmez mi? Söyle bana arkadaşını söyleyim sana kim olduğunu" ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu

Erdoğan 22 Kasım 2019'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da "terör" suçlamasında bulundu. Erdoğan halka hitap ettiği konuşmada "Bay Kemal terör örgütleriyle iş tutuyor. HDP, PKK'nın desteğiyle parlamentoda değil mi? Ya bir kere de çık de ki PKK terör örgütüdür de ya. Duygudunuz mu? Demedi, diyemez" ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş

8 Temmuz 2017'de G-20 Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'li milletvekillerinin durumuna ilişkin soruya verdiği yanıtta şöyle konuştu: "Söylediğiniz kişi bir teröristtir. Öyle bir teröristtir ki, bütün benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp ondan sonra 53 Kürt kardeşimi yine Kürtlere öldürten bir teröristtir."

Şebnem Korur Fincancı

Erdoğan 14 Ekim 2020'deki konuşmasında bir süre önce TTB Merkez Konsey Başkanlığına seçilen Şebnem Korur Fincancı için "terörist" suçlamasında bulundu. Erdoğan, "Terör örgütünden birini getirip TTB'nin başına koyuyorlar. Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler birliği gibi önemli bir kuruluşu başına geçebiliyor?" dedi.

Can Dündar

Gazetecileri pek çok kez hedef alan ve terör suçlamasında bulunan Erdoğan, gazeteci Can Dündar'a da sık sık ağır ithamlarda bulundu. Erdoğan 26 Kasım 2016'da Dündar için "Bir tane köşe yazarı müsvettesi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor, kaçarak Almanya'ya gidiyor. Orada Almanya cumhurbaşkanı ağırlıyor" dedi.

"Nobel'in Türkiye'den ödül verdiği isim"

Erdoğan 10 Aralık 2019'daki konuşmasında Nobel ödülü alan Türk bilim insanı Aziz Sancar'dan övgüyle bahsetti. Ancak aynı konuşmasında Nobel'i ideolojik bir kurum olarak tanımlayan Erdoğan, "Mesela Türkiye'den kalkmışlardır teröriste ödül vermişlerdir. Niye mantık budur... Anlayış budur..." dedi. Erdoğan isim vermese de yönelettiği suçlama, Sancar dışında şimdiye kadar Türkiye'den ödül alan tek kişi olan yazar Orhan Pamuk'u akıllara getirdi. Ancak Cumhurbaşkanı İletişim Başkaın Fahrettin Altun, Erdoğan'ın, Orhan Pamuk'u kastetmediğini söyledi. Altun, Erdoğan'ın bu sözleriyle "Avrupalı kurum ve kuruluşların ideolojik yaklaşımlara dayanan ödül sistemlerini" eleştirdiğini belirtti.

GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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