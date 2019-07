Erdoğan: Bundan sonra Merkez Bankası ekonomi programımıza çok güçlü destek verecek

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer ekonomi politikalarında Merkez Bankası kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilmiş olsaydı, böyle bir değişikliğe ihtiyaç olmazdı. Ama orada bir tıkanıklık var ve bunun bedelini tüm ülke, tüm millet hep birlikte ödüyoruz. Göz göre göre, ülkemizin sırtına böyle bir yükün bindirilmesine rıza göstermek, Cumhurbaşkanı olarak bizim görevimizi ihmal etmemiz anlamına gelirdi. Bundan sonra Merkez Bankası ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 14'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, ilk olarak Bolu Belediyesi'nden çıkarılan işçiler hakkında konuştu. Seçimden hemen sonra işçilerin kapı önüne konulduğunu kaydeden Erdoğan, "Akşam başka, sabah başka yalan söyleyenleri de tüm milletime şikâyet ediyorum. Bir kapı kapanır, binlerce kapı açılır. Hukuk yoluyla haklarımızı sonuna kadar savunacağız ve HAK-İŞ sendikası konfederasyon olarak bu işin arkasındadır, bizler de yanındayız" dedi.

'MİLLETİMİZİ VE EMEKÇİLERİMİZİ KANDIRMAYA ASLA ÇALIŞMADIK'

Erdoğan, işçinin ve emekçinin yanında olmanın lafla olmayacağının altını çizerek, "Büyük büyük laflarla, yalanlarla, sloganlarla, ideolojik illüzyonlarla, içi boş vaatlerle milletimizi ve emekçilerimizi kandırmaya asla çalışmadık. Bunun yerine 82 milyon vatandaşın her birinin hayat seviyesini yükseltecek icraatlar ortaya koyduk. Zenginliği mevcut pastanın dağıtımını yaparak değil, pastayı büyüterek ve herkesin buradan hakkı olanı almasını sağlayarak milletimizin tamamına mal ettik. Her ne kadar son dönemdeki döviz dalgalanmaları sebebiyle, uluslararası hesaplarda bir miktar gerileme yaşanmış olsa da; fiilen milletimizin 17 yıl öncesinin çok üzerinde bir refah seviyesinde bulunduğunu herkes kabul edecektir" diye konuştu.

'IMF KAPISI KAPANMIŞTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemdeki dalgalanmalar nedeniyle işsizliğin arttığının farkında olduğunu belirterek, "İş dünyamızla birlikte 2,5 milyon yeni istihdam hedefine ulaştığımızda, işsizliği yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğimize inanıyorum. Dövizdeki dalgalanma ve faizlerdeki yükseliş sebebiyle borçlanma oranımız bir parça yukarı çıkmış olsa da, dünyada özellikle de AB ve OECD ülkeleri arasında gerçekten çok iyi bir yerde bulunuyoruz. Bize IMF tavsiye edenler var, o kapı kapanmıştır. Bizim için 'IMF' diye bir şey artık söz konusu değildir" şeklinde konuştu. Erdoğan, geçici işçilerin çalışma süresinin 4 ay daha uzatıldığını açıkladı.

'HEP FAİZCİLER SAVUNUYOR'

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasın değinen Erdoğan, şöyle konuştu: "Bavul birinin elinde, tokmak birinin elinde, yanlış bir anlayış. Bedelini siyasetçi ödeyecek, mutluluğunu banka başındaki yaşayacak. Yok böyle bir şey. Verilen her türlü bu noktadaki istişare neticesindeki karara uyacaksın ve yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini de almıştır. Böylece faiz denilen, bu her türlü kötülüğün anası olan, hele hele para politikalarında bu konuyla ilgili verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın, bir değişikliğe tabi tutulmasının gerektiğine inandık. Şimdi kimler savunuyor bunu hep dikkat ediyorum, hep faizciler savunuyor. Bundan sonraki süreçte, faiz politikamızın nasıl, hangi türde şekillendiğini de en kısa zamanda göreceksiniz. Çünkü faiz enflasyonun da anasıdır. Biz faizi yüzde 63’ten alıp, 4,6’ya indirdiğimiz zaman; yüzde 30 olan enflasyon yüzde 7 küsura inmişti."

'İSTEDİKLERİ KADAR RAHATSIZ OLSUNLAR KARARLIYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıllarda faiz ve enflasyonun yükseldiği, tekrar bunu tek haneli rakamlara indirmek durumunda olduklarını belirtti. Bunu başaracaklarını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: "Bunun başka izahı yoktur. Ama Türkiye'deki bazı faizciler, şunlar, bunlar rahatsız olabilir. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar, kararlıyız ve bu işi de bitireceğiz. Yeni yönetim sisteminde Merkez Bankası Başkanını atama görevi, ülkenin diğer politikalarıyla birlikte, ekonomi politikasından da sorumlu olan Cumhurbaşkanına bırakılmıştır. Eğer ekonomi politikalarında Merkez Bankası kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilmiş olsaydı, böyle bir değişikliğe ihtiyaç olmazdı. Ama orada bir tıkanıklık var ve bunun bedelini tüm ülke, tüm millet hep birlikte ödüyoruz. Göz göre göre, ülkemizin sırtına böyle bir yükün bindirilmesine rıza göstermek, Cumhurbaşkanı olarak bizim görevimizi ihmal etmemiz anlamına gelirdi. Bunun için gereken istişarelerimizi yaptık, kararımızı aldık ve uyguladık. Bundan sonra Merkez Bankası ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir."

'NİCE OYUNU BOZDUK'

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir yılı geride bıraktıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geriye dönük 1 yıllık neticeye baktığımızda; ülkemizin döviz, faiz, enflasyon tuzağı başta olmak üzere, pek çok kritik sınamaya maruz kaldığını görüyoruz. Ülkemiz açısından önem taşıyan nice uluslararası krizle mücadele ettik. Amerika ve Avrupa'nın pek çok haksız eleştirisine ve uygulamasına göğüs gerdik. Sayıları 3.6 milyonu Suriyeli olmak üzere, 4,5 milyonu bulan sığınmacıların getirdiği yükleri omuzladık. Yerel seçimler öncesi ve sonrasında siyasi iklimi zehirlemeye yönelik nice oyunu bozduk. Tamamını yeniden yapılandırdığımız bakanlıklarımız ve kurumlarımızın 1 yıldaki çalışmaları bize hem başarılı yönlerimizi hem de eksikliklerimizi ve aksaklıklarımızı gösterdi. Yönetim değişikliğini büyüklüğünü düşündüğümüzde ortaya çıkan sorunların tamamının üstesinden gelinebilir ve çözülebilir olması sevindiricidir."

'TEK ADAM'CILIĞI BİZ SİZDEN ÖĞRENDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeniden referanduma tabi tutulması yönündeki sözlere tepki göstererek, "Bu nasıl bir mantıktır, nasıl bir anlayıştır? Bir yönetim sistemi kuruyorsunuz ve bunu millete götürüyorsunuz. Millet yüzde 52 ile buna 'evet' diyor. Şimdi çıkıyorsun, 'bunu tekrar referanduma götürelim' diyorsun. Bu boyacı küpü mü ya? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Alışkanlıkları hep böyle. Geçmişten bu yana diyorlar ki, 'tek adam'cılık. Tek adam'cılık eğer buysa, bunu biz sizden öğrendik. Niye? CHP zihniyeti demek, tek adamcı demektir. İl başkanlarının vali olmasını, biz bunlardan öğrendik" dedi.

'DEĞİŞİMİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRECEĞİZ'

Önümüzdeki 4 yılın seçimsiz olduğunu, ekonomiyi sıkıntılarından kurtararak reformlar hayata geçireceklerini belirten Erdoğan, "Birileri sürekli gündeme getirdiği için değil, milletimizin beklentilerini karşılamak ve kendi programlarımızı hayata geçirmek için, değişimi kesintisiz sürdüreceğiz. Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenlerin heveslerini yine 17 yıldır hep yaptığımız gibi kursaklarında bırakacağız. Meydanı dışarıdan ve içeriden bu ülkeyi esir almaya çalışanlara terk etmeyeceğiz. Yeni 15 Temmuz’lar olduğu gibi, 28 Şubat’lara da fırsat vermeyeceğiz. Siyaset mühendisliği hesaplarının, milli iradeye galebe çalamayacağını bir kez göstereceğiz" diye konuştu. Konuşmasının ardından Erdoğan'a, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından hediye takdimi yapıldı.

FOTOĞRAFLI