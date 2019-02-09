Erdoğan: ‘Bunlar Dörtlü Çete’

Erdoğan muhalefet partilerini yıkım ekibi olarak tanımladı: Şimdi CHP kiminle yürüyor? Terör örgütüyle yürüyor, terör örgütünün siyasi temsilcileriyle yürüyor. Öyle mi? Öyleyse 'Bizim onlarla ilgimiz yok', geç o işi geç, kiminle yürüdüğün önemli. Onun yanında bakıyorsun İYİ Parti. Kiminle yürüyor? Onlarla yürüyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Öbür tarafta bakıyorsun bir de Saadet Partisi, o da onlarla yürüyor, kol kola. HDP, 4'lü, bunlar 4'lü çete beraber yürüyorlar. Ama ne diyorlar; 'Bize hakaret ediyorsunuz'. Yok biz gerçeği söylüyoruz, olanı söylüyoruz. Söyleyeceğiz ki milletimiz 31 Mart'ta isabetli bir karar versin. Diyorlar ki, 'Bak siz de ittifaksınız'. Dur orada dur, bizimki Cumhur İttifakı, Cumhur. Biz 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında el ele verdik. Yenikapı ruhu orada birleştik. Bizim ittifakımızın zemininde rabia var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Peki bunların ittifakının zemininde ne var?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Parti’nin Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlediği mitinge katılarak halka hitap etti. Erdoğan, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin yanı sıra Saadet Partisi’ni de hedef alarak “bunlar dörtlü çete” dedi.

Saadet partisi işbirliği iddialarını yalanlıyor

Erdoğan, Cuma günü Sivas’ta yaptığı konuşmada da benzer ifadeler kullanmış “İşte CHP, HDP, SAADET, İYİ Parti, dördü de kol kola yürüyorlar. Görüyorsunuz. Bunları televizyon programlarında da anlatacağım. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu” demişti.

Saadet Partisi ise, diğer muhalefet partileriyle iş birliği yaptığı iddialarını yalanlıyor. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu Erdoğan’ın bu yöndeki eleştirilerini “Bize karşı birtakım yakıştırmalar yapılmaya çalışılıyor. Onlara karşı bizim net bir tavrımızın olduğunu, bizi bir yere yamamaya çalışanların başarılı olamayacağını, seçimlere tek başımıza girdiğimizi ve başarılı olmak için girdiğimizi ifade etmek istiyoruz. İtham etmek hoş bir şey değil” diye cevaplamıştı.

Erdoğan, Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP’nin de 50. Kuruluş yıldönümünü kutladı: “MHP, Türkiye'nin bekasına sahip çıkmış bir partidir. MHP, başta Sayın Bahçeli olmak üzere milletine ve devletine canları pahasına sahip çıkmıştır”.