AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ilk ortak mitingini İzmir'de yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın sırayla konuşma yaptığı mitingde, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının sosyal medyada yayınlanan görüntüleri de gösterildi. İlk konuşmayı yapan Devlet Bahçeli "İzmir'i kimsede çantada keklik görmesin, arka bahçesi zannetmesin" dedi. Bahçeli: Ey Haçlılar! Sizi bekliyoruz, hadi gelin de kanınızda boğalım! Ardından, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında Müslümanların hedef alındığını, baş zanlının yayımladığı manifestoda Türkleri de hedef aldığını söyledi: "Saldırganın silahının üzerinde 'Türk yiyici' ifadesi gözlerden kaçmamıştır. Bazı Türk ve İslam düşmanlarının isimlerine yer verilmiştir. Karşımızda bir manyaktan, bir sapıktan, bir teröristten daha ötesi daha fazlası vardır. Şahsi sosyal medya hesabından 70 sayfalık kirli bir manifesto yayınlayan bu Haçlı kalıntısı Türk milletine tehdit dolu mesajlar yazmıştır. Ey Haçlılar! Biz buradayız, gelin de görelim! Sizi bekliyoruz, hadi gelin de kanınızda boğalım!

"Beka sorununu görmeyen düşmanlar, nasılsınız? Hiç kimse beka sorunu yok demesin. Yeni Zelanda'da bir cani tarafından sıkılan kurşunlar hepimize değmiştir. Şimdi anlaşıldı mı beka niye önemli? Biliniz ki 7 düvel işbirlikçileriyle düşmemizi bekliyor. İzmir'de kadar kovaladıklarımız tekrar karşımızdalar. Bu nedenle tek çare Cumhur İttifakı'dır." Erdoğan: Bunlar İzmir'e ceketimizi atsak kazanırız diye bakıyor Bahçeli'nin ardından konuşan Erdoğan, önce kendilerine 'yaşam tarzına karışma eleştirisi' yapıldığını söyledi: "Kale içeriden fethedilir. Biz insanların giydiğine, yediğine içtiğine mi karıştık? İşte şu an karşımda hanım kardeşlerime bakıyorum, herkes istediği gibi giyiniyor. Bu kardeşlerim en güzel yanıtı verecektir. Bunlar İzmir'e ceketimizi atsak kazanırız diye bakıyor." Erdoğan, Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer kazanırsa, İzmir'in "bölücü örgüte teslim edileceğini" söyledi: "Bu aday CHP'nin değil, Kılıçdaroğlu'nun adayıdır. Adaylık icazetini İzmir'den değil Kandil'den almıştır. Amaçları İzmir'i bölücü örgüte teslim etmek."