Erdoğan, “Bölücü örgütten emir alan partinin bayrağımıza tahammülsüzlüğünü, mitinglerinden kongrelerine kadar sayısız örneğine şahit olduk. Daha da ötesi bayrağımızı yıkmaya, yakmaya çalışanları, gönderden indirmeye kalkanları gördük. Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor. Önceki gün Taksim’de CHP’nin ve HDP’nin öncülüğünde güya Kadınlar Günü için bir araya gelen bir güruhun Ezan-ı Muhammediye’ye ıslıklarla, sloganlarla yaptığı saygısızlığı herhalde gördünüz, değil mi? Bu CHP zihniyetinin tarihi ezan ve cami konusunda zaten bu tür hoyratlıklarla doludur. Ama Taksim’deki hadise gerçekten ibretliktir. Şimdi seyredelim” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın “Şimdi seyredelim” diyerek mitinge katılanlara izlettiği video 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul Taksim’de çekildiği iddiasıyla sosyal medyada yayılan bir cep telefonu görüntüsü. Görüntüyü sosyal medyada yayan hesapların bir kısmı göstericilerin doğrudan ezanı protesto ettiğini iddia ediyor. Bir kısmı da "ezan sırasında susulmaması ezana yapılan saygısızlıktır” görüşünü savunuyor.

Erdoğan, yaşananların Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) öncülüğünde gerçeklşemsine kanıt olaraksa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu yürüyüş sırasında resmettiğini söylediği bir fotoğrafı gösterdi.

Seçimlerde Cumhur İttifakı’na karşı CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin kimi yerlerde açık kimi yerlerde gizli ittifak halinde olduğunu savunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Dikkat ederseniz, seçimlere şöyle bir görüntüyle giriyoruz: Biz 'Gönül belediyeciliği' diyoruz, gönüller kazanmak için çalıştığımızı söylüyoruz, biz 'Belediye işi gönül işi' diyerek milletimizi, herkesi kucaklayan bir belediye yönetimini tarif ediyoruz, onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor. Bunun için kimi yerde gizli kimi yerde açık ittifaklar kuruyorlar. Şu anda CHP kiminle ortak? HDP ile. Onun yanında sözde İyi Parti, başka Saadet, dörtlü bir çete, bunlara ortak oldular. İşte asıl kimlikleri bunların bayrak düşmanlığı. Bayraklarımızı nasıl yakıyorlar görüyorsunuz. Bu Bay Kemal (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu), Avrupa'da yaptığı ziyarette maalesef Alman Parlamentosu'nda YPG paçavrasını çıkarıp gösteren kadınla yan yana fotoğraf veriyor.”