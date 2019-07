Erdoğan: Bunu başaramamış olsaydık, bugün ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum

Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İhtiyacımız olan savunma sanayi ürünlerinin sadece yüzde 20'sini kendimiz üretebiliyorduk, şimdi ise yüzde 70. Biz gerçekten çok büyük engellerle zorluklarla sabotajlarla mücadele ederek savunma sanayinde bu orana ulaştık. Şimdi geriye dönüp baktığımızda şayet bunu başaramamış olsaydık, bugün ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi mezuniyet törenine katıldı. Milli Savunma Üniversitesi'nin Maslak'ta bulunan yerleşkesinde yapılan törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlanan törende Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve mezunlar adına Tank Binbaşı Ufuk Şahin kısa birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından komuta ve kurmay subay eğitiminde dereceye girenlere diplomaları takdim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1'incilere, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 2'cilere ve 3'üncülere Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler diplomalarını verdi. Daha sonra dönem birincileri yas kütüğüne isimlerinin yazıldığı künyeleri çaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına mezun olan 227 subay ve misafir subayları tebrik ederek başladı. Askerlik mesleğinin insanlık tarihi kadar eski bir meslek olduğunu ifade eden Erdoğan, "Şairin diliyle ifade edecek olursak 'Bu mesel ile bulur cümle düvel fevz-ü felah / Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salah.' Evet biz dünyanın en güçlü ordularını, en büyük devletlerini kurmuş bir milletiz. Bunun için de tarihimizin her döneminde savaşa hazır olmanın önemini çok iyi biliyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ifadesi de bu bakımdan çok önemli. Kendi vatanımızda ve tüm dünyada barışı sağlamının yolu caydırıcılıktan yani bu hedefi gerçekleştirebilecek güce sahip olmaktan geçer" dedi.

"15 TEMMUZ TAM BİR MİLLİ İRADE ŞAHLANIŞIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih boyunca millete "asker millet" veya "ordu millet" denildiğini belirterek, "Bunun sebebi savaşa çok meraklı oluşumuzdan değil, tüm fertleriyle bedenen ve manen mücadeleye daima hazır bulunmamızdan kaynaklanır. Bilhassa uğrunda gözünü kırpmadan hayatını feda edebileceği değerleri, yani ezanı, bayrağı, vatanı, devleti söz konusu olduğuna bu milletin her bir bireyi 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' şiarıyla cepheye koşar. Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur. Hele 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır. Şahsımızın çağrısı üzerine Milletimizin her bir ferdi hiçbir zorlama, mecburiyet olmadan, hiçbir karşılık beklemeden sokaklara dökülmüş ve ülkesini işgale kalkışan darbecilerin karşısına dikilmiştir. Bir sonraki pazartesi günü üçüncü yıl dönümüne ulaşacağımız bu kutlu kıyama fiilen katılan ve kalbiyle oradan olan milletimizin her bir ferdine, dualarıyla bize destek veren tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz ister siyasetçi, ister asker, ister hoca hangi kılığa girerse girsin, milletimizin dostunu, düşmanını hiç tereddütsüz ayırt edebilme ferasetine sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle Malazgirt'ten bugüne kadar vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası, değerlerimizin ayakta kalması için hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu.