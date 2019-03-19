Erdoğan: Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa biz sormasını biliriz (2)

ŞEVVAL O ANLARI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye davet ettiği Şevval Cerrah, o anları DHA'ya anlattı. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan Şevval Cerrah, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 9 ay önce Ereğli'ye geldiğinde görüşmeyi çok istediğini, başaramayınca da duygularını döktüğü mektubu yazarak, gönderdiğini söyledi.

Bugüne kadar mektubun ulaşmadığını düşündüğünü belirten Cerrah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini kürsüye davet etmesiyle büyük bir sürpriz yaşadığını ifade etti. Şevval Cerrah, "Bir akşam oturuyorduk. Annem 'istersen bir mektup yaz' dedi. Buraya geldiğinde, tam göremedim biraz uzaktım. Ona söyleyeceklerimi söylememiştim. İçimden gelenleri, söyleyemediklerimi mektubuma döktüm. Mektubumda 'Size Tayyip dede diyebilir miyim? Cevabınızı sizin ağzınızdan duymak istiyorum' dedim. Numaramı yazdım, beni aramadı ama beni burada kürsüye davet etti. Çok mutlu oldum. Ben mektubumun eline ulaşmadığını sandım. Çok üzüldüm ağladım da ama beni burada kürsüye davet etmesi çok güzel bir duygu. Onu çok seviyorum. Bir daha gelsin" dedi.

Sahnede çok duygulandığını ifade eden Şevval Cerrah, "Ben çok mutluyum elim ayağım titriyor. Çok heyecanlıyım. Onun yanına çıktığımda çok ağladım çünkü bu çok güzel bir duygu. Ona sarılmak, öpmek çok güzel bir duygu. O bizim dünya liderimiz. Seçimlerde onun kazanması için sürekli dua edeceğim. Ona söz veriyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI



