HABER

Erdoğan: Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa biz sormasını biliriz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 14:59 | Son Güncelleme

ŞEVVAL O ANLARI ANLATTI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye davet ettiği Şevval Cerrah, o anları DHA'ya anlattı.

Erdoğan: Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa biz sormasını biliriz (2)

ŞEVVAL O ANLARI ANLATTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye davet ettiği Şevval Cerrah, o anları DHA'ya anlattı. 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan Şevval Cerrah, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 9 ay önce Ereğli'ye geldiğinde görüşmeyi çok istediğini, başaramayınca da duygularını döktüğü mektubu yazarak, gönderdiğini söyledi.
Bugüne kadar mektubun ulaşmadığını düşündüğünü belirten Cerrah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini kürsüye davet etmesiyle büyük bir sürpriz yaşadığını ifade etti. Şevval Cerrah, "Bir akşam oturuyorduk. Annem 'istersen bir mektup yaz' dedi. Buraya geldiğinde, tam göremedim biraz uzaktım. Ona söyleyeceklerimi söylememiştim. İçimden gelenleri, söyleyemediklerimi mektubuma döktüm. Mektubumda 'Size Tayyip dede diyebilir miyim? Cevabınızı sizin ağzınızdan duymak istiyorum' dedim. Numaramı yazdım, beni aramadı ama beni burada kürsüye davet etti. Çok mutlu oldum. Ben mektubumun eline ulaşmadığını sandım. Çok üzüldüm ağladım da ama beni burada kürsüye davet etmesi çok güzel bir duygu. Onu çok seviyorum. Bir daha gelsin" dedi.
Sahnede çok duygulandığını ifade eden Şevval Cerrah, "Ben çok mutluyum elim ayağım titriyor. Çok heyecanlıyım. Onun yanına çıktığımda çok ağladım çünkü bu çok güzel bir duygu. Ona sarılmak, öpmek çok güzel bir duygu. O bizim dünya liderimiz. Seçimlerde onun kazanması için sürekli dua edeceğim. Ona söz veriyorum" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Erdoğan: Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa biz sormasını biliriz (2)

Herkes bunu bekliyordu! Satışa çıkıyorHerkes bunu bekliyordu! Satışa çıkıyor
Erdoğan: Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa biz sormasını bilirizErdoğan: Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa biz sormasını biliriz
MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Erken seçim olabilir"MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Erken seçim olabilir"

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Soylu'nun açıklaması sonrası ortalık karıştı! CHP'de peş peşe istifalar!

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Son dakika: Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.