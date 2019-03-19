Erdoğan: Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa biz sormasını biliriz (5)

CUMHURBAŞKANINA SARILIP AĞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit'te Milli İrade Meydanı'nda halka seslendi. Miting öncesi duygu yüklü bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisi ile bilinen Emirhan Soydan, bu kez amacına ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına çağırdığı Emirhan Soydan gözyaşlarına boğuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarıldığı Emirhan, "Aşığım sana" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Fakat kilosu biraz fazla. Vereceksin değil mi bu kiloyu. Emirhan'ı ağlattınız beni de ağlatacaksınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisi ile tanınan Emirhan, Ocak ayında İzmit'te belediye başkanları tanıtım toplantısında "Tayyip dede. Cumhurbaşkanımız sizi çok seviyorum" diye seslenerek dikkatini çektiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deden kurban olsun sana. Bende seni seviyorum" demişti. Emirhan aday tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına ulaşamazken, bu kez kucaklaşmanın sevincini yaşadı.

'TARİH HEM İBRET HEM DE İLHAM KAYNAĞIDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında seçimlerde İzmit'ten tarihi bir başarı beklediğini söyledi. Tarihin bir milletin mazisi olduğu kadar istikbalin de pusulası olduğunu söyleyen Erdoğan, "Zaferler şehri Kocaeli'nden yine tarihe geçecek zafer bekliyorum. Yine sizlerden dünyanın öbür ucundaki Türk düşmanlarına, Müslüman düşmanlarına hadlerini bildirecek tarihi sonuç bekliyorum. Şimdi sizlere soruyorum öyle bir ses vereceksiniz ki, ta okyanusun ötesinden duyulacak. Öyle bir ses vereceksiniz ki İslam karşıtlarının dizlerinin bağı çözülecek. Öyle bir haykıracaksınız ki 'Haçlılar mescitlerinize dokunmaz' diyen Pensilvanya'daki şarlatanın emellerine hizmet eden Kandil'deki terör baronlarının yürekleri ağızlarına gelecek. Öyle bir gürleyeceksiniz ki, silahlarının üzerlerine yazdıkları yazılarla Türkiye'yi tehdit edenler ayaklarını denk alacak. Tarih bir milletin sadece hafızası değildir. Tarih bir milletin mazisi olduğu kadar istikbalin de pusulasıdır. Tarih hem ibret hem de ilham kaynağıdır. Biz tarihten sadece ders almayız aynı zamanda ibret, kuvvet, cesaret, ilham alırız." dedi.

'TÜRKİYE'YE PARMAK SALLAYANLAR ÖNCE TARİH KİTABI OKUSUN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanda 120 bini aşkın kişinin olduğunu, duygulandığını belirterek, "Biz tesadüflerin bir araya getirdiği bir millet değiliz. Emperyalistlerin masa başında kurduğu bir ülke değiliz. Biz işgalcilerin sınırlarını çizdiği bir devlette değiliz. Biz 2 bin 200 yılı aşan devlet tecrübesi ile büyük bir milletiz. Bu ülkeyi birilerinin lütfu olarak değil, çarpışa çarpışa her evden bir yiğidi toprağa vererek kurduk. Ey 15'liler 15'liler. 15 yaşındaki yavrularımızın kanları var bu topraklarda. Bağımsızlığımızı büyük güçlerin insanıyla veya ihsanıyla değil, istiklal harbimizle büyük bedeller ödeyerek kazandık. Nene Hatun, Kara Fatma, Sütçü İmamların mücadeleleriyle kazandık. Bizi tanımak isteyenler önce gelip Çanakkale'yi ziyaret etsin. Türkiye'ye parmak sallayanlar önce açıp tarih kitabı okusun. Türk milletinin hürriyet tutkusunu ölçmek isteyenler önce İstiklal Marşımızı baştan sona okusun. Namaz kılan 3 yaşındaki çocukları alçakça kurşunlayanlar, merhaba diyen müminleri kalleşçe şehit edenler, bize boğazın batısına geçme tehdidinde bulunan müptezeller önce gidip bu milletin tarihini iyi öğrensin." diye konuştu

'TÜRKİYE TÖKEZLERSE DÜNYA ÜZERİDEKİ MİLYONLARCA KARDEŞİMİZ TÖKEZLER'

Türkiye'nin tökezlediği taktirde milyonlarca insanın tökezleyeceğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İslam dünyasından kaynaklanan terör' şu ifadeye bak. Bu da Avusturyalı ırkçı bir senatör. Ha bay Kemal ha bu adam. Ne farkınız var. CHP'ye gönül verenlere söylüyorum şu Bay Kemal'in İslam dünyasını terör dünyası olarak görmesi karşısında hala bu adamın peşinden nasıl gidiyorsunuz? Sen ne zamandan beri terörün kaynağının İslam olduğuna inandın? Vicdan ister vicdan. Sen YPG'ye bile terör örgütü olarak bakmadıktan sonra sana söylenecek bir şey yok. Senin dilinden inşallah benim milletim 31 Mart'ta dersini sana verecek. 31 Mart'ta öyle bir Osmanlı tokadı olsun ki CHP'nin tabanı da ondan kurtulsun. Son yaşadığımız hadiseler bir kez daha bize hakikati göstermiştir. Türkiye'nin güçlü olmaktan ve durmaktan başka hiçbir yolu yoktur. Milletimizin birbirine kenetlenmekten başka yolu yok. Türkiye tökezlerse dünya üzerindeki milyonlarca kardeşimiz de tökezler. Türkiye sendelerse Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan, Bosna sendeler. Türkiye zayıflarsa Kudüs, Filistin hak ve hukuk ve adalet davası zayıflar. Bu millet eğer birbirine düşerse dünyanın 195 farklı ülkesinde yaşayan gurbetçilerimiz de güçsüz düşer. Türkiye'nin güçlü olmaktan güçlü durmaktan başka seçeneği yoktur. Türkiye kardeşlerimiz dara düştüğünde sığınacağı limandır. Türkiye dünyanın bir ucundaki milyonlar için barışın güvenin huzurun sembolüdür. Türkiye'nin hedef tahtasına konduğu böyle bir dönemde sırf 3-5 fazla oy alabilmek için bölücü örgütün uzantılarıyla işbirliği yapıyorlar."

KUZEY OTOYOLUNUN KURTKÖY-DİLOASI LİMAN BAĞLANTISI AÇILIŞI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan miting alanında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Dilovası Liman bağlantısının açılışını da gerçekleştirdi. Dilovası gişelerinde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan canlı yayınla otoyol hakkında bilgi vererek, açılış için izin istedi. Bakan Turan daha sonra kurdeleyi keserek yolun açılışını yaptı.

FOTOĞRAFLI

