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Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabora ile görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 11:44 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret edecek Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret edecek Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Burkı̇na Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin, Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamaya göre, Kabore, 9- 11 Nisan'ı kapsayacak Türkiye ziyaretinde yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Burkina Faso'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olan programda, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Açıklamada, "G5 Sahil Dönem Başkanı Burkina Faso’yla güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.

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