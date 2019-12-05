Erdoğan, Cambridge Camisi’nin açılış töreninde

\u0130ngiltere, (DHA)- NATO 70\u2019inci Y\u0131l Liderler Zirvesi i\u00e7in \u0130ngiltere\u2019de bulunan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Cambridge Camisi'nin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6renine kat\u0131lmak \u00fczere camiye geldi.PARTNER'Babam eski kafal\u0131 \u00f6yle \u015feyleri sevmez'Brexit - \u0130ngiltere'de erken se\u00e7ime bir hafta kald\u0131, AB yanl\u0131lar\u0131 ve kar\u015f\u0131tlar\u0131 sand\u0131kta ne yapacak?Trump'a k\u00f6t\u00fc haber! Resmi s\u00fcre\u00e7 ba\u015fl\u0131yor
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