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Erdoğan: Cami merkezli bir hayatı teşvik etmemiz gerekiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 15:10 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişte olduğu gibi bugün de cami merkezli bir hayatı teşvik etmemiz gerekiyor.

Erdoğan: Cami merkezli bir hayatı teşvik etmemiz gerekiyor

Arda ERDOĞAN- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Geçmişte olduğu gibi bugün de cami merkezli bir hayatı teşvik etmemiz gerekiyor. Bilhassa geleceğimizin teminatı olan genç kuşaklar ile camilerimiz arasında yapay duvarlar örmemeliyiz. Gençlerimizin kalplerini camilerimize ısındıracak faaliyetler düzenlemeliyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan 'Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, vatandaşların Ramazan ayını kutlayarak, cam ve külliyenin Ankara'ya hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, caminin yapımında emeği geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanları Mustafa Tuna ve Melih Gökçek'e teşekkür etti.
'MİLLETİMİZİN TÜM FERTLERİ BÜYÜK ÇAMLICA CAMİSİ’NE KOŞUYOR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da açılışı yapılan Büyük Çamlıca Camii'nin kentin abide eserlerinden biri haline geldiğine dikkat çekerek, "Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla milletimizin tüm fertleri sadece mübarek gün ve gecelerde değil, sabah namazlarında da Büyük Çamlıca Camii'ne koşuyor, tam bir muhabbet ikliminde ibadetlerini yerine getiriyor. 60 bini aşkın cemaati kubbenin altında ve avlusunda toparlayabiliyor" dedi.
Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi'nin Ankara’ya damga vuracağına inandığını ifade eden Erdoğan, "Bu abide eser, Cumhuriyetin Ankara'sını, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın Ankara'sıyla yeniden kucaklaştıracak, şehrimizin yıllardır örselenen kadim kimliğini güçlendirecektir" diye konuştu.
'YAPAY DUVARLAR ÖRMEMELİYİZ'
Erdoğan, camilerin Müslüman toplumların hayatının merkezi olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
"Nasıl ki, kalp insanı ayakta tutan ana organsa, mabetler de ilim, hikmet ve fazilet merkezi olarak, toplumu diri, canlı, ayakta tutar. Camilerimizi sadece namaz kılınıp dağınılan ibadet mekânına dönüştürmek, ona yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. Camilerin süsü cemaatidir. Özellikle de gençlerdir. Çocuklarımızın neşesiyle, gençlerimizin heyecanıyla, pir-i fanilerimizin tecrübesiyle, kadınlarımızın nezaket ve becerisiyle dolmayan bir cami, mahzun ve öksüz kalmış demektir. Çocukların gelmediği, gençlerin uğramadığı, hanımların sahip çıkmadığı camiler ne kadar muhteşem olurlarsa olsun, boynu bükük kalmaya mahkûmdur. Geçmişte olduğu gibi bugün de cami merkezli bir hayatı teşvik etmemiz gerekiyor. Bilhassa geleceğimizin teminatı olan genç kuşaklar ile camilerimiz arasında yapay duvarlar örmemeliyiz. Gençlerimizin kalplerini camilerimize ısındıracak faaliyetler düzenlemeliyiz. Günde 5 vakit bize kulluğumuzu hatırlatan çağrıya cevap vererek, önce kendimizin, sonra evlatlarımızın ayaklarını camilere alıştırmalıyız."
Eoğan'ın konuşmasının ardından Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi'nin açılışı yapıldı.

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