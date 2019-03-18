Erdoğan Çamlıca Camii'ni havadan inceledi

\u0130STANBUL(DHA)-CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan \u00c7anakkale'deki program\u0131n helikopterle \u0130stanbul'a d\u00f6nd\u00fc. Erdo\u011fan, d\u00f6n\u00fc\u015f yolunda \u00c7aml\u0131ca Camii'ni havadan inceledi.\n(FOTO\u011eRAF)\nPARTNERSeren Serengil\u2019den \u2018doland\u0131r\u0131ld\u0131m' \u015fik\u00e2yetiBakan Soylu: \u201cYaz\u0131l\u0131m\u0131 kendimize ait insans\u0131z hava ara\u00e7lar\u0131n\u0131 May\u0131s ay\u0131nda devreye al\u0131yoruz\u201d15 \u00fcnl\u00fcden \u2018Hey Onbe\u015fli\u2019 a\u011f\u0131d\u0131
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