Hasan DEMİRBAŞ- Mehmet ÇINAR- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Cananı millet olmayan, sevdası vatan olmayan bizi anlayamaz. Gönül gözü kapalı olanlar bizim şu muhabbetimizin sırrına eremez. Çıkarlarına tapanlar, menfaatlerine kul köle olanlar, üç-beş oy için bölücülere taşeronluk yapanlar bizim mücadelemizi asla idrak edemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle Antalya'da Turgut Özal Spor Salonu önündeki miting alanında halka hitap etti. Miting alanındakileri, "Akdeniz'in ay yüzlü güzeli, Torosların taze soluğu, Akdeniz'in ana şehri, turizmin başkenti, tarımın kalbi, yerlisi yabancısıyla herkesi Akdeniz ile kucaklayan barış, kardeşlik şehri Antalya" sözleriyle selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de resmi rakamla 120 bin kişiyle miting yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, “Sayın Bahçeli ile birlikte bu kampanyada Cumhur İttifakı olarak, iki lider bir arada halkımıza hitap ettik. Muhteşem bir mitingi gerçekleştirdik. Sizlere bol bol selamlar getirdim. Gündoğdu Meydanı'nı dolduran İzmirli kardeşlerimizle hasret giderdik. 31 Mart öncesinde bir kez daha sözleştik. Bu sefer İzmir'de farklı bir heyecan, coşku gördüm. Ama şimdi Antalya'da da uçsuz bucaksız bir başka coşku ve bir başka heyecan var. 31 Mart'ta İzmir'in istismar siyasetini sandığa gömüp, taze bir sayfa açacağına, yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum" dedi.

47 günlük ayrılığın ardından tekrar Antalya'nın misafiri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Antalya böyle coştukça, gürledikçe, iradesine, ülkesine, şehrine sahip çıktıkça kimse bizim aramıza giremez. Antalyalı kardeşlerim görenleri kıskandıran şu sevdayla bizi bağrına bastıkça Allah'ın izniyle kimse bizi yolumuzdan alamaz. Antalya dik durdukça, sağlam durdukça hiçbir Haçlı bozuntusu Türkiye'nin yükselişinin önüne geçemez. Şimdi sizlere soruyorum, öyle bir cevap verin ki, sesiniz ta Suriye'nin kuzeyinden duyulsun. Öyle bir haykırın ki, kendini bilmez Haçlı artıklarının yürekleri titresin. Öyle bir ses verin ki 565 yıldır İstanbul'un fethini içlerine sindiremeyen Bizans heveslilerinin akılları başlarına gelsin. Öyle bir gürleyin ki birliğimize, dirliğimize, bağımsızlığımıza saldıran teröristlerin kabusu olsun. Öyle bir seslenin ki, Pensilvanya'daki hainin, Kandil'deki katillerin dizlerinin bağı çözülsün" diye konuştu.

Meydandan 'Dik dur eğilme' sloganları üzerine seslenen Erdoğan, “Gençler bize eğilmek var mı ya, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka hiçbir yerde eğilmeyiz. Gençler sevgi sözde değil, özdedir, dilde değil gönül, kalptedir. Cananı millet olmayan, sevdası vatan olmayan bizi anlayamaz. Gönül gözü kapalı olanlar bizim şu muhabbetimizin sırrına eremez. Ankara'ya sıkışıp kalanlar bizim sadece son 5 yılda 10 kez Antalya'yı ziyaret etmemizi kavrayamaz. Çıkarlarına tapanlar, menfaatlerine kul köle olanlar, üç-beş oy için bölücülere taşeronluk yapanlar bizim mücadelemizi asla idrak edemez. 40 yıldır aşkınan çalışan yorulmaz diyerek ülkemize, milletimize hizmet için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 17 yıldır gönülden yaparsan gönüller kazanırsın inancıyla vatanımıza olan minnet borcumuzu 82 milyona olan vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz" dedi.

'LAF DEĞİL ESER ÜRETİYORUZ'

14 seçimde kendilerine görev, yetki sorumluluk veren vatandaşların güvenine layık olmak için ter döktüklerini dile getiren Erdoğan, “Biz muhalefet gibi laf değil eser üretiyoruz. Biz CHP'nin başındaki zat gibi iftira değil hizmet üretiyoruz. Size olan sevgimizi projelerimizle, yatırımlarımızla, Antalya'ya kazandırdığımız eserlerimizle ispat ediyoruz. Muhalefetin başındaki adam çıkıyor sabah yalan akşam yalan. Ne oldu açmış elinde kağıtları Man adası. Davayı açtım, kazandım. 2.5 milyon, şimdi yargıda, oradan geldiğinde ben bu 2.5 milyonu ne yapacağım, Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Hayırlı bir yere gitsin, önemli bu, çünkü anlamaz Bay Kemal bundan. Bununla da kalmayacağız, bu adamın ne denli yalan ve müfteri olduğunu bizzat ispat etmem lazım. Çünkü CHP'ye gönül veren kardeşlerime anlatın, 14 günümüz kaldı. CHP'ye oyunu veriyor ama bazı gerçekleri bilemeyebilir. Onlar da bizim kardeşlerimiz, dostlarımız, anlatalım gerçekleri bilsinler" dipye konuştu.

'ŞEHİRLER ARASINDA AYRIMCILIK YAPMADIK'

Bugüne kadar şehirler arasında ayrımcılık yapmadıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar insanımızı kamplara ayırdık mı? Kimsenin inancına kılık kıyafetine hayat tarzına müdahale ettik mi? Şimdi karşımda bakıyorum, her türlü giyim kuşam var. Sen niye böyle giyiyorsun, sen niye böyle yapıyorsun dedik mi? Onların hiçbirisi bizi ilgilendirmez, tam aksine biz inancına, bütün hayat tarzına adeta kefiliz. Bunda herhangi bir oyuna giremeyiz. Yasakları değil özgürlükleri, vesayeti değil demokrasiyi savunduk. Çıktı bir tanesi Hatay belediye başkanı, ne diyor? Oy yoksa yol da yok, oy yoksa hizmet de yok. Hale bak ya, yav sen bir belediye başkanısın, sen bunu nasıl söylersin. Senin görevin oradaki hizmeti yapmak. Ama biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz."

'CHP NE DEMEKTİR, YOLSUZLUK, YASAKLAR, YOKLUK'

CHP'nin çöp, çukur, çamur, bir de çarpık yapılaşma demek olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bir de CHP ne demektir, yolsuzluk, yasaklar, yokluk. Her şey var. Şimdi bütün bunlara rağmen bizim Güneydoğu'da oy aldığımız yer var, milletvekili çıkaramadığımız yerler var. Biz buralara hizmet götürmedik mi? Oralara da götürdük, oralar da bizim topraklarımız. Oralar da bizim vatanımız. Onlar çukurlar, kanallar kazdılar. Biz ise kayyumları atamak suretiyle bütün oraları pırıl pırıl yaptık. İşte Diyarbakır'ın hali neydi, şimdi gidin bakın bambaşka oldu. Mardin, Hakkari, Şırnak, Van öyle, hepsine gittim, gidiyorum. Benim için engel Allah'ın izniyle yok. Niye 780 bin kilometrekarenin, 82 milyonun Cumhurbaşkanıyım. Biz yaradılanı yaratandan ötürü sevdik, bizde ayrım yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim meydanlarında verdikleri sözleri, çok çalışıp, ortaya çıkardıkları eserlerle cevap verdiklerini belirterek, "Yolsuzluklarını gizlemek için Antalya çöplüğünde evrak yakan, hizmet diye bira festivali getiren, 15 Temmuz destanına FETÖ ağzıyla iftira eden gafillerden asla olmadık. Sizin için çalıştık, koşturduk. Seçim meydanlarında ne söz vermişsek hamdolsun alnımızın akıyla onu sizlerin hizmetine sunduk. Lafla güzellik olmaz dedik ve her bir şehrimize eserlerimizle damgamızı vurduk. Son 17 senede Antalya'ya 40 katrilyon yatırım yaptık. Dile kolay." dedi.