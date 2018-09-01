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Erdoğan-Ceenbekov ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 21:36 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov: - "Sebat'ı (FETÖ'nün eğitim kurumları) Sapat olarak değiştirdik. Bu okullar tamamen devletin denetimindedir" - "Ben de şunu söylemek istiyorum, biz kardeş ülkeleriz, bizim vatandaşlarımız Türkiye'ye karşı ihanet etmez"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, "Sebat'ı (FETÖ'nün eğitim kurumları) Sapat olarak değiştirdik. Bu okullar tamamen devletin denetimindedir." dedi.

Devlet Konukevi'nde, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısı sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Sözlerine Kırgızistan'ın Erdoğan'ı büyük bir sevinçle karşıladığını belirterek başlayan Ceenbekov, "Sizin ziyaretiniz iki kardeş halkın kardeşliğini göstermektedir." dedi.

Erdoğan'ın ziyaretinin Kırgız-Türk ilişkilerinin güçlenmesine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşmede iki ülke ilişkilerini, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını, fikir alışverişinde bulunduklarını ve ortak mutabakata vardıklarını anlattı.

- "Bu okullar tamamen devletin denetimindedir"

15 Temmuz'daki olayların sadece Türk halkı için değil, Kırgız halkı için de bir test olduğunu aktaran Ceenbekov, "Siz biliyorsunuz zaten, Türkiye'ye desteğini ilk veren ülkelerin başında Kırgızistan geldi. İktidarın tek gücü millettir. Demokratik yolla seçilmiş iktidarı, askeri güç kullanarak iktidarı devirmek kabul edilemez. Kırgızistan, her zaman Türkiye ile her türlü konuda işbirliğine açıktır." diye konuştu.

Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında FETÖ ile ilgili sözleri üzerine de şunları kaydetti:

"Bu konuda çok iş gerçekleştirdik. Sebat'ı, Sapat olarak değiştirdik. Bu okullar tamamen devletin denetimindedir. Eğitim Bakanlığımız, Sapat Eğitim Kurumlarının yönetimine girdi. Eğitim ve öğretim programları devletin kontrolünde. Ben de şunu söylemek istiyorum, biz kardeş ülkeleriz, bizim vatandaşlarımız Türkiye'ye karşı ihanet etmez. Eğer Kırgız-Türk dostluğuna ihanette bulunan olursa kanun nezdinde cezasını çekecektir. Ben, Cumhurbaşkanı olarak bunu kontrol edeceğim. Kırgızistan'da çalışan tüm vatandaşlar ulusal yasalara göre çalışmaktadır. Bunun böyle kalmasını da sonuna kadar sağlayacağız."

- "Oyunların Türkiye'nin ev sahipliğinde 2020'de yapılmasında anlaştık"

Ceenbekov, 2014'ten bu yana yapılmayan YDSK'nin 4'üncü toplantısını büyük başarıyla geçirdiklerini belirterek ikili ilişkileri her alanda güçlendirmeye karar verdiklerini söyledi.

Kırgız Türk Karma Ekonomik Toplantısı'nın yeniden çalışmalarına başlamasına karar verdiklerine de değinen Ceenbekov, görüşmede ekonomi, eğitim, kültürel ve sosyal ilişkileri ele aldıklarını dile getirdi.

Ceenbekov, askeri, savunma ve askeri teknik yardım konularını da görüştüklerini aktardı.

Dördüncü Göçebe Oyunları'nın, Türkiye'nin ev sahipliğinde 2020 yılında yapılması konusunda anlaştıklarını da bildiren Ceenbekov, bundan dolayı Türkiye'yi tebrik ettiğini söyledi.

Ceenbekov, Türkiye'nin ev sahipliğinin bu oyunlara ivme kazandıracağına işaret ederek Kırgızistan olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

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