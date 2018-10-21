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ERDOĞAN: CEMAL KAŞIKÇI KONUSUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARIMI SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISINDA YAPIYORUM (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 17:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cemal Kaşıkçı konusuyla ilgili açıklamalarımı Salı günü grup toplantısında yapıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cemal Kaşıkçı konusuyla ilgili açıklamalarımı Salı günü grup toplantısında yapıyorum. Salı günü çok farklı bir şekilde bunları anlatacağım."

Cansel KİRAZ - Güven USTA / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı'nın ikinci etabı açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hattın çok önceden tamamlanması gerekiyordu. Gecikmenin sebebi; Üsküdar'daki arkeolojik alanlarla ilgili süreçlerin uzaması, yerleşimin yoğun olduğu bölgelerden geçen tünellerin inşasında sıkıntı yaşanması ve sürücüsüz metro olması sebebiyle deneme seferlerinin uzun sürmesidir. Halen inşası süren diğer projelerle birlikte raylı sistem uzunluğumuzu 2019 yılında 355 kilometreye, yeni projelerle de nihai olarak bin kilometrenin üzerine çıkartma kararındayız. İstanbul'un diğer tüm sorunlarıyla birlikte ulaşım sorununu çözmeden bize durmak, dinlenmek yok. Ümraniye çöplüğünün nasıl patladığını, çatladığını bilmiyor musunuz? Kimdi oranın belediye başkanı, CHP. O çöplük patladığı zaman orada kaç kişi öldü? 39 kişi öldü. Peki CHP, bunun hesabını verdi mi? Verdi, verdi.. Niye verdi? Çünkü bu millet bir daha bunlara ne ilçelerimizde, ne İstanbul'umuzda bunlara görev vermedi. Şu anda onlarda olan diğer ilçeleri de Mart 2019'da alalım. Çünkü bunlarda hizmet aşkı yok. Bu ülkede ayrım yapmak isteyenler yanlış istikamete gidiyorlar ve bunun bedelini de bu ülkede ağır ödediler, ağır ödüyorlar. Lütfen kimse bizi bölmeye gayret etmesin. İstanbul'u, küresel merkez hedefine doğru adım adım yaklaştırıyoruz. 29 Ekim'de yeni havalimanımızın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yeri Millet Bahçesi, etrafındaki binaları İstanbul'un en büyük fuar merkezi haline getiriyoruz. Bir bölümü de tek pist, güney kuzey tutacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder o ayrı bir konu ama şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Bu böyle bilinsin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
Cemal Kaşıkçı konusuyla ilgili açıklamalarımı Salı günü grup toplantısında yapıyorum. Salı günü çok farklı bir şekilde bunları anlatacağım. 15 kişi buraya niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı? Bunlar tüm detaylarıyla açıklanmalıdır. Bunları salı günü çok daha farklı bir şekilde grup konuşmamda anlatacağım. Orada bunların detayına gireceğim.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın açıklamaları

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