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Erdoğan, Cenevre’de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul etti

DÜNYA HABERLERİ  | 16.12.2019 17:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre’nin Cenevre kentinde Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre'yi kabul etti.

Erdoğan, Cenevre’de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul etti

İsviçre, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre’nin Cenevre kentinde Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre'yi kabul etti.

Erdoğan, Cenevre’de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul etti

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