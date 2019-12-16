Erdoğan, Cenevre’de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul etti

\u0130svi\u00e7re, (DHA)- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, K\u00fcresel M\u00fclteci Forumu'na kat\u0131lmak \u00fczere gitti\u011fi \u0130svi\u00e7re\u2019nin Cenevre kentinde Somali Ba\u015fbakan\u0131 Hasan Ali Kayre'yi kabul etti.\nSay\u0131 her ge\u00e7en g\u00fcn art\u0131yor! Daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir hayat i\u00e7in...Antalya'da \u00f6len \u0130ngiliz baba-o\u011ful ad\u0131na futbol turnuvas\u0131\u00c7in'den Mesut \u00d6zil'e Sincan daveti
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