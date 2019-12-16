Erdoğan, Cenevre'de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul etti

\u0130svi\u00e7re, (DHA)- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, K\u00fcresel M\u00fclteci Forumu'na kat\u0131lmak \u00fczere gitti\u011fi \u0130svi\u00e7re?nin Cenevre kentinde Somali Ba\u015fbakan\u0131 Hasan Ali Kayre'yi kabul etti.PARTNER Cinsel ili\u015fki s\u0131ras\u0131nda \u00f6ld\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc... O video olay yaratt\u0131!ABD\u2019den\u00a0Irak\u00a0Y\u00f6netimine\u00a0\u2018ABD\u00a0\u00dcslerini\u00a0Koruyun\u2019\u00a0\u00c7a\u011fr\u0131s\u0131\u00a0Erdo\u011fan, Uluslararas\u0131 Demokratlar Birli\u011fi Avrupa Temsilcileri\u2019ni kabul etti
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