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Erdoğan: 'Çete' yaftası vurup, hedef göstererek yapılan eleştirinin adı ahlaksızlıktır

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 15:49 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hukukun verdiği kararlar eleştirilebilir.

Erdoğan: 'Çete' yaftası vurup, hedef göstererek yapılan eleştirinin adı ahlaksızlıktır

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hukukun verdiği kararlar eleştirilebilir. Kararları değil de hâkimlerin şahıslarını hedef alarak, 'çete' yaftası vurup, hedef göstererek yapılan eleştirinin adı densizliktir, had bilmemektir, hatta ahlaksızlıktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 'Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, kura çekerek görevlerine başlayacak olan bin 446 adli yargı hâkimi ve cumhuriyet savcısını tebrik etti. Devletin adalet üzerinde yükselip, gelişip, güçlenip, büyüdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaletin olmadığı bir devlet, temelsiz bir bina gibi eninde sonunda yıkılıp gitmeye mahkûmdur. Bugün de dünyada en çok ihtiyaç duyulan, en çok beklenen adalettir, adaleti tesis için ihtiyaç duyulan siyasi, ekonomik, sosyal taleplerdir. Bizim uluslararası tüm platformlarda dile getirdiğimiz, 'dünya beşten büyüktür' çağrımız var. Aslında bu adalet arayışının tezahürüdür. Dünyayı bir ülkenin iki dudağı arasına mahkûm eden anlayış adil bir yapı olamaz" dedi.
'BU MESLEK SADECE HAKKA, HUKUKA ADANMIŞLIĞA İZİN VERİR'
Türkiye'nin katliamlardan kaçan milyonlarca insana kucak açmasının nedeninin Türkiye'nin adalete bağlılığı olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bize her vesileyle adaletli olmayı emreden Allah'ın ipine sıkı sıkıya sarıldığımız dönemler, altın çağımız olmuştur. Son 17 yılda fiziki imkânlarından insan kaynağına kadar her alanda adalet teşkilatımızı güçlendirmeye çalıştık. Bunun için adalet saraylarını kurduk. Bundan önce merdiven altı adalet dağıtılıyordu. Adalet teşkilatımız bir dönem vesayet güçlerinin, bir dönem FETÖ ihanet çetesinin ağır saldırılarına maruz kaldı. Zihinlerini ve kalplerini ideolojilere kiralamış olanların adalet dağıtması mümkün değildir. Bu meslek sadece hakka, hukuka adanmışlığa izin verir. Zihinlerini ve kalplerini sapkınlıklara, ideolojilere, çıkarlara satmış olanların adalet dağıtması mümkün değildir. Bu meslek sadece hakka, hakkaniyete adanmışlara izin verir. Adalet yolundan sapanların akıbeti yine hukukun içinde hesap vermektir."
'BANA GÖRE ÖNCELİKLİ OLAN KANUN DEĞİL HUKUKTUR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz olmazsak bu sistem çöker' edasıyla hareket edenlerin karşılarında hâkim ve savcıları bulduğunu ifade etti. Hâkim ve savcının en büyük murakıbının kendi vicdanı olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:
"Bana göre öncelikli olan kanun değil hukuktur. Kanun yazılır, geçer, kâğıt üzerinde kalır. Hukuk, hak ve halk arasındaki o bütünlüğün ta kendisidir. Adalet öyle bir kavram ki kimi durumda zulümle arasındaki fark, bir soğan kabuğu kadar ince hale gelir."
"DENSİZLİKTİR, HAD BİLMEMEKTİR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından bazı siyasetçilerin sınırları zorladığını belirtti. "Dün bir siyasi partinin genel başkanları yargı mensuplarımızla ilgili insanlık dışı sözler sarf etti" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bu kişiler anayasayı gözden geçirmediler mi? Anayasa'nın 138'inci maddesi açık ve net. Bırakın bazı ilişkiler kurmayı, 'ima bile edemezsiniz' diyor. Bunlar öyle ileri gittiler ki, bir küfür etmedikleri kaldı, her türlü hakareti yaptılar. Eleştiri yaparsın ayrı konu, ben de yapıyorum. Ama hakaret, küfür edemezsin, buna hakkın yok. Hukuk ve hukukçuları kendi işlerine gelen kararlar verdiğinde yücelten, aksi takdirde yerden yere vuranları şiddetle huzurlarınızda kınıyorum. Hukukun verdiği kararlar eleştirilebilir. Ama bu eleştiri içerik eleştirisi olabilir. Biz de geçmişte birçok mahkeme kararını eleştirdik. Kararları değil de hâkimlerin şahıslarını hedef alarak, 'çete' yaftası vurup, hedef göstererek yapılan eleştirinin adı densizliktir, had bilmemektir, hatta ahlaksızlıktır."
'BU ÜLKE YOLGEÇEN HANI DEĞİL'
Yargı mensuplarından bu tür söylemlere gözlerini, kulaklarını, kalplerini kapalı tutmalarını isteyen Erdoğan, "Haklarını aramalarının gereğini de hatırlatmak istiyorum. Bu ülke yolgeçen hanı değil. Bu hakaretleri yapanların da bir gün adalete ihtiyacı olacaktır. O zaman yapılan densizlikler, adaletle görev yapmanıza engel olmasın. Bir Selim kardeşimiz şehit olur ama arkasından binlerce Selim Kiraz kardeşimiz gelir. O kararlarını adil verdiği için şehit oldu. Bunlar bizi yolumuzdan yıldırmayacak. Hukuka olan bağlılığı ne derece güçlü tutarsak, geleceğe o denli güvenli bakabiliriz. Sizlerin tek görevi demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye’de adaletin yürütülmesini sağlamaktır" diye konuştu.

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Erdoğan: 'Çete' yaftası vurup, hedef göstererek yapılan eleştirinin adı ahlaksızlıktırErdoğan: 'Çete' yaftası vurup, hedef göstererek yapılan eleştirinin adı ahlaksızlıktırErdoğan: 'Çete' yaftası vurup, hedef göstererek yapılan eleştirinin adı ahlaksızlıktırErdoğan: 'Çete' yaftası vurup, hedef göstererek yapılan eleştirinin adı ahlaksızlıktır

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