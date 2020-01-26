Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

Cezayir, (DHA)- Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Cezayir Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdulmecid Tebbun\u2019un davetine icabetle geldi\u011fi Cezayir\u2019de Tebbun ile heyetler aras\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\nFOTO\u011eRAFLIG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Amerikal\u0131 Komutan SDG\u2019nin Lideriyle G\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcEmine Erdo\u011fan, Cezayir\u2019de bilgisayar s\u0131n\u0131f\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 yapt\u0131Binbir derde deva nar ve suyunun faydalar\u0131
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