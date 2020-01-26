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  4. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un davetine icabetle geldiği Cezayir’de Tebbun ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Cezayir, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un davetine icabetle geldiği Cezayir’de Tebbun ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

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