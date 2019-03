Erdoğan: CHP örtüsü altında PKK'lılar belediyelere sızdırılmaya çalışılıyor

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ezan ve bayrak düşmanları kendilerine yeni bir çatı buldular. CHP örtüsü altında, adı 'İYİ' kendi fesat partinin makyajı altında, PKK'lılar, FETO'cular belediyelere sızdırılmaya çalışılıyor. Listelere bunları koydular. Şimdi Mansur efendinin listesinde de bunlar var. Buraya da yerleştiler. CHP’den FETÖ’cü belediye başkan adayı var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Pursaklar'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Pursaklar’dan 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde rekor oy beklediğini belirterek, "Çünkü Pursaklar, hizmet, eser siyasetinin, hakka ve halka hizmetin, değerlerine sahip çıkmanın kıymetini çok iyi bilir. Bu seçimlerde özellikle Pursaklar’dan ezan düşmanlarına, sandıkta esaslı bir ders vermelerini bekliyorum" dedi.

'GEREKEN DERSİ SANDIKLARDA VERMELİYİZ'

Erdoğan, "Kimler el ele? CHP, kiminle? HDP ile. Taksim’de CHP bayrağıyla kimin paçavrası yan yana? HDP. Kardeşlerim, bu seçim onun için bir beka seçimi. Onun için bu seçimde bunlara gereken dersi sandıklarda vermeliyiz. Ne diyor Akif? 'Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli; değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli'. Ezanımıza hor bakanlar, ezanımızı hazmedemeyenler, bayrağımızı yakanlar, bunlar kimle el ele? CHP ile el ele. Gördük mü? Belgeyle konuşuyorum. Ve şu anda Bay Kemal bunlarla el ele mi, kol kola mı, sandığa beraber gidiyorlar mı? Ankara’da Bay Mansur bunlarla beraber mi? Bunların beraber oylarını istiyorlar mı? Dörtlü çete. CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve bir de Saadet çıktı. Hepsi aynı, beraberler. Şimdi bunlara istiyorum ki; sizler, hep beraber dersinizi orada verin" dedi.

İSRAİL'E TEPKİ

"Ülkemizde birileri ezanımızı ıslıklar da İsrail durur mu?" diyen Erdoğan, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa ile Kubbetüs Sahra’nın postallarıyla kirletmeye cüret ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Şimdi utanmadan, sıkılmadan İsrail’in başındaki o soyguncu, şu an kendi ülkesinde Netanyahu ve karısı soygundan yargılanıyor, suistimalden yargılanıyor. Bu adam oradan diyor ki, Türkiye'de gazeteciler cezaevinde. Oradan bize ders vermesin ey Netanyahu, sen kendine gel, kendine. Sen zalimsin. Sen 7 yaşındaki o Filistinli yavruları katleden zalimsin. Sen kadınları hücrelere mahkum eden zalimsin. On binlerce insanı hücrelere tıkayan bir zalimsin. Sen bizim oradaki kutsal mabedimizi, sadece bizim değil aynı zamanda Hristiyanların, buralar bizim için kutsal. Postallarıyla senin askerin, polisin buraya giriyor. Tahrik etme. Biz bu ülkede hiçbir Musevi’ye zulmetmedik. Hiçbir Sinagoga sizin yaptıklarınızı yapmadık. Bizi tahrik etmeyin. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz; ama bunun hesabını uluslararası camiada size soracağım. Allah'ın izniyle hiç kimse ezanların semalarda yankılanmasına engel olamaz. Kudüs davasını bize unutturamaz. Mübarek mescidimize yapılan her saldırı karşısında bizi bulacaklar. Herkes sussa bile milletimizle birlikte biz susmayacağız. Ne ezanımıza yapılan saygısızlığı görmezden geleceğiz, ne Mescid-i Aksa’nın postallarla kirletilmesine rıza göstereceğiz. Zaten Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, uluslararası bütün görüşmeleri sürdürüyor."

'OSMANLI TOKADI BEKLİYORUM'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun sosyal medyadan kendisine yönelik ifadelerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu sosyal medya fedailerini muhatap alacak değiliz. Filistin halkının haklarını ve Kudüs’ün İslam dünyası için taşıdığı öneme uygun şekilde yönetilmesi konusundaki mücadelemizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz. Pursaklar’dan bu seçimde ezan, bayrak ve vatan düşmanlarına sandıkta şöyle sağlamından bir Osmanlı tokadı bekliyorum" dedi.

'CHP’DEN FETÖ'CÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI VAR'

Türk bayrağı altında doğup, Türk bayrağının altında öleceğini ifade eden Erdoğan, "Varsa bu bayraktan rahatsızlığı olan, gidip dilediği paçavraların altında ölebilir. Ama biz son nefesimize kadar burada olacağız. Ezan ve bayrak düşmanları kendilerine yeni bir çatı buldular. CHP örtüsü altında adı İYİ, kendi fesat partinin makyajı altında PKK’lılar, FETO’cular belediyelere sızdırılmaya çalışılıyor. Listelere bunları koydular. Şimdi Mansur efendinin listesinde de bunlar var. Buraya da yerleştiler. CHP’den FETÖ’cü belediye başkan adayı var. Yüzlerce bölücü örgüt sempatizanı CHP ve ittifak içinde olduğu diğer partilerin listelerinden belediye meclis üyesi gösterildi. Bunlar seçildikleri zaman, elbette Kandil’e çalışacaklar. Biz çukur eylemlerinin ardından, belediyelerden PKK’yı temizlemek için uğraşırken, şimdi CHP ve ittifak ortağı bunları kendi sırtlarında belediyeye taşıyor" diye konuştu.

'ANKARALI BU İHANETE İZİN VERİR Mİ?'

Pursaklar’da HDP’nin belediye başkan adayı göstermediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Peki kimi destekliyorlar? CHP’yi. Aynı şekilde Büyükşehirde kimi destekliyorlar? CHP’yi. Öyleyse daha ne konuşuyoruz. Ankaralı bu ihanete izin verir mi? Bunlar milleti kendileri gibi kör zannediyorlar. Bunlar benim Ankaralı kardeşimi kendileri gibi gafil sanıyor. Ancak saklamaya çalışsalar da ittifakın iç yüzü her gün ifşa oluyor. Ülkenin ve milletin hayrına olmayan bir ittifakın Ankara’nın hayrına olması mümkün mü? Seçim sürecinde ittifaklarını delikanlıca ortaya koyamayanlar, Ankara’yı nasıl açık yüreklilikle yönetecekler? Seçime gidiyoruz ama ortada ne genel başkanları, ne büyükşehir adayları var" diye konuştu.

'BU İTTİFAK KARANLIK BİR İTTİFAKTIR'

Büyük Ankara mitinginin 23 Mart’ta yapılacağını vurgulayan Erdoğan, "Ardından seçimden birkaç gün önce Ankaralı kardeşlerimle birlikte olacağız. Biz bu milletin partisiyiz, emirleri milletimizden alırız, hizmeti milletimize veririz. CHP, HDP bunlar emirleri Kandil’den alıyor. Terör örgütlerinden talimat alanlara Pursaklarlı kardeşim ‘yürü’ der mi? Milletimiz bunlara Türkiye’nin yönetimini teslim etmediği gibi Ankara’nın, İstanbul’un, İzmir’in, diğer şehirlerimizin de belediyelerini teslim etmeyecektir. Çünkü bu ittifak karanlık bir ittifaktır. Önde gözüken başkadır, arkadaki siluetler başkadır" dedi.

