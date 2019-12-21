Erdoğan: CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 6. Necip Fazıl Ödül törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmasında, “CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar peşlerini bırakmayacağız" dedi.

Bu yıl 6. Düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Gecede Yücel Arzen Ve Fatih Belediyesi Gençlik Orkestrası, vatandaşlara müzik dinletisinde bulundu.

“CHP'NİN BU MİLLETE KENDİ TARİHİ İLE İLGİLİ ÖZ ELEŞTİRİ VERMESİ ŞARTTIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödül takdiminin ardından yaptığı konuşmasında, “Tek parti CHP döneminde objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Bunu yapması gereken öncelikle ana muhalefet partisi CHP'nin kendisidir. Yakın tarih ile en fazla CHP'nin konuşması gerekirken, bu tartışmalar gündeme geldiğinde derin bir sessizliğine bürünüyorlar. Açıkçası CHP'nin bu millete kendi tarihi ile ilgili kapsamlı bir samimi öz eleştiri vermesi şarttır. İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede CHP kendi tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir. Dersim'li olan zatta bunu açıkça ortaya koyamamıştır" İfadelerini kullandı.