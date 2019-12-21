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Erdoğan: CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 22:25 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 6.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 6. Necip Fazıl Ödül törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmasında, “CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar peşlerini bırakmayacağız" dedi.
Bu yıl 6. Düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Gecede Yücel Arzen Ve Fatih Belediyesi Gençlik Orkestrası, vatandaşlara müzik dinletisinde bulundu.

“CHP'NİN BU MİLLETE KENDİ TARİHİ İLE İLGİLİ ÖZ ELEŞTİRİ VERMESİ ŞARTTIR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödül takdiminin ardından yaptığı konuşmasında, “Tek parti CHP döneminde objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Bunu yapması gereken öncelikle ana muhalefet partisi CHP'nin kendisidir. Yakın tarih ile en fazla CHP'nin konuşması gerekirken, bu tartışmalar gündeme geldiğinde derin bir sessizliğine bürünüyorlar. Açıkçası CHP'nin bu millete kendi tarihi ile ilgili kapsamlı bir samimi öz eleştiri vermesi şarttır. İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede CHP kendi tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir. Dersim'li olan zatta bunu açıkça ortaya koyamamıştır" İfadelerini kullandı.

"CHP'NİN KURUMSAL ANLAMDA NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ KİMSE BİLMİYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşte bu partinin başındaki zat her fırsatta Dersimli olduğunu ve Dersimli olmaktan da gurur duyduğunu söylüyor. Ancak Dersim olayları ile ilgili bizim 10 sene öncesinde göstermiş olduğumuz hassasiyet ve vicdani bir tavrın onda birini dahi sergileyemiyor. Biz CHP'nin kurumsal anlamda Dersim konusunda ne düşündüğünü, nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğunu halen bilmiyoruz. Sadece Dersim'de değil az önce ifade ettiğim diğer konularda da CHP'nin kurumsal anlamda ne düşündüğünü kimse bilmiyor. CHP'nin biran önce milletin karşısına çıkıp bu ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi, ya da üzücü olaylardaki rolleri için pişmanlık duyduğunu millete söylemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYENİN GELECEĞİ İÇİN BU TAVRI GEREKLİ GÖRÜYORUZ"
Erdoğan, “Türkiye'nin geleceği için, kabuk bağlayan yaraların tekrar kanatılmaması için biz bu tavrı gerekli görüyoruz. Yoksa ülkemiz belli art niyetli çevrelerin sosyal mühendislik projelerinden kendini kurtaramayacaktır. Şimdiye kadar toplumsal kucaklaşmayı perçinleyecek birçok adıma imza atan bir parti olarak muhakkak bu konunun da takipçisi olacağız. CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar peşlerini bırakmayacağız" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Necip Fazıl Şiir Ödülü İbrahim Tenekeci İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülünü Cemal Şakar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülünü Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün elinden aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Necip Fazıl Uluslarası Kültür Sanat Ödülü'nü Emced İslam Emced'e, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'nü Emin Gürdamur'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'nü Meryem Kılıç'a verdi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Saygı Ödülünü Prof. M. Uğur Derman'a takdim etti.

(FOTOĞRAF)

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