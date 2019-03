Erdoğan, CHP'li adayın tepki gösterdiği şehit eşiyle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın tepki gösterdiği şehit eşi Gülcan Demiryürek'i cep telefonuyla araması aileyi mutlu etti.

Erdoğan, 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'i cep telefonuyla aradı.

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Demiryürek, Erdoğan'ın kendisini aramasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Dünkü tatsız olaydan dolayı bizi arayarak desteğini belirtti. Her zaman yanımızda olduğunu söyledi. Hukuki sürecin başlatılacağını, her zaman her daim yanımızda olduğunu, tüm şehit ailelerine destek olacağını, bu tatsız olaydan dolayı tüm Türkiye genelinde rahatsızlık duyulduğunu belirtti. Bütün ailelerle birlikte herkesten destek görüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızdan da büyük destek aldık. Kendisine teşekkür ediyorum. Arkamızda olması, bize destek olması... Cumhurbaşkanımız zaten şehit ailelerinin yanındaydı ama bu olaydan dolayı bizi arayıp destek vermesi bizim için ayrıca gurur verici."