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Erdoğan: "(CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağı önergesi) AK Parti'de, MHP'de bu tür adamlar mı var, haydi ispatla. İspatlayamıyorsan demek ki bunlar sende."
Erdoğan: "(CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağı önergesi) AK Parti'de, MHP'de bu tür adamlar mı var, haydi ispatla. İspatlayamıyorsan demek ki bunlar sende."
POLİTİKA
HABERLERİ
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20.01.2020 15:08 |
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Erdoğan: "(CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağı önergesi) AK Parti'de, MHP'de bu tür adamlar mı var, haydi ispatla. İspatlayamıyorsan demek ki bunlar sende."