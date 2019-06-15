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Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2019 09:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı.
CICA aile fotoğrafında hazır bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in arasında yer aldı. Erdoğan, daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvedeki oturuma geçti. Liderler, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman’ın 5. CICA Zirvesi katılımcıları onuruna vereceği resmi resepsiyona iştirak edecek.

Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

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