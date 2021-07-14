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Erdoğan Çin Devlet Başkanı Jinping'le Telefonla Görüştü

14.07.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin devlet başkanı Xi Jinping’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider ticaret, yatırım enerji ve sağlık gibi konularda görüş alışverişinde bulundu

Erdoğan Çin Devlet Başkanı Jinping'le Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin devlet başkanı Xi Jinping’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider ticaret, yatırım enerji ve sağlık gibi konularda görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bu yılın Türkiye’yle Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bu önemli yıl dönümlerini iki ülke arasındaki köklü dostluğa yakışır bir şekilde kutlamak istediklerini ifade etti. İki ülke arasında bölgesel ve küresel ekonominin ve diplomasinin bütün alanlarında geniş bir iş birliği potansiyeli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üst Düzeyli Ortak Çalışma Grubu'nun iki ülke arasındaki iş birliğine büyük ivme kazandıracağını vurguladı. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkati çektiği, Türkiye'nin Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan saygısını dile getirdiği kaydedildi” denildi.

Bu yıl Mart ayı sonunda Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de Türkiye’ye bir ziyarette bulunmuş ve ilişkilerin 50. yılında işbirliğinin geliştirilmesini konularını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmüştü. Öte yandan Uygur Türkleri’ne yönelik Çin’in dünya genelinde tepki gören uygulamalarına dair Türkiye de zaman zaman farklı tepkiler gösteriyor. Erdoğan 8 Nisan 2012’de bölgeye giderek Sincan’a bir ziyarette bulunmuştu. Öte yandan 2019 yılında Türkiye’den bir heyetin bölgeye giderek incelemelerde bulunacağı belirtilmişti ancak bugüne kadar bu ziyaret gerçekleşmedi.

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